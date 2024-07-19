Россия стала главным поставщиком стали в Евросоюз

Россия стала главным поставщиком стали и железа в страны ЕС

3:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз в конце весны значительно увеличил закупки российских железа и стали, достигнув наивысшего уровня с июня 2022 года. Это привело к тому, что Россия стала основным поставщиком данной продукции для сообщества.

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В мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро. Это на 29 процентов больше, чем в апреле, и на 1,2 процента больше по сравнению с маем прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные европейской статистики.

Основные поставки включали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали на сумму 175 миллионов евро и ферросплавы на 81 миллион евро.

Италия стала крупнейшим покупателем, увеличив импорт в 1,6 раза, до 120 миллионов евро. Наибольший рост экспорта российских металлов был в Нидерланды — в 7,3 раза, до 78,5 миллиона евро.

Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в страны Евросоюза. Южная Корея заняла второе место, увеличив экспорт на 30 процентов, до 366,4 миллиона евро. Индия, чьи поставки сократились вдвое до 353,8 миллиона евро, замыкает тройку лидеров.

Кроме того, европейские закупки российского алюминия также увеличились в полтора раза за месяц, достигнув 97,8 миллиона евро, что является наивысшим показателем с октября 2023 года.

Среди стран ЕС наибольший рост импорта российского алюминия показала Германия — в 11 раз, до 16,2 миллиона евро. Италия увеличила импорт почти вчетверо до 18,7 миллиона евро, а Швеция — впятеро, до семи миллионов евро.

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Стоит заметить, что ещё в 2022 году Евросоюз ввёл ограничения на поставки готовой металлургической продукции из России. Однако с полуфабрикатами (слябами) ситуация иная.

Слябами называют толстую стальную заготовку прямоугольного сечения, полученную из жидкого металла на машинах непрерывного литья заготовок. Используются в дальнейшем для прокатки листовой, рулонной стали.

В 2022 году европейские компании Marcegaglia, Pittini, Officine Tecnosider, Laminoirs des Landes, Vitkovice Steel, Network Steel, Duferco, Dunaferr and NBH (NLMK Belgium Holdings) обратились к Еврокомиссии с письмом, где выступили против санкций на полуфабрикаты.

Они объясняли свою позицию тем, что крупных поставщиков мало, а 80 процентов импорта стальных полуфабрикатов в ЕС обеспечивали Россия и Украина. Есть несколько заводов в Иране, которые находятся под санкциями. Производители в США обычно поставляют продукцию на внутренний рынок.

В Евросоюзе также ввели переходные периоды и квоты на поставки некоторых видов металлургической продукции из России, которые действуют до 2026-2028 годов.