Чехия обвинила Германию в сокращении поставок газа

Германия собирается резко сократить поставки газа в Чехию, поскольку самим не хватает

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прага выразила недовольство Берлину по поводу планов уменьшения пропускной способности газопровода, который снабжает Чехию природным газом. По мнению чешских властей, Германия планирует удерживать газ, предназначенный для Чехии.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела направил письмо руководству трубопроводного оператора Gascade Gastransport GmbH, в котором подчеркнул недопустимость снижения мощностей инфраструктуры на северо-западной границе Чехии, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, информация о планах оператора уменьшить с 1 октября поставки газа по трубопроводу в сторону Чехии с 69 ГВтч до 14,5 ГВтч была доведена до еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра экономики Германии Роберта Хабека.

В компании Gascade объяснили, что сокращение поставок газа в Чехию связано с нехваткой газа в самой Германии.

Стоит заметить, что в мае Германия и Чехия предложили другим странам Евросоюза создать высокоуровневую рабочую группу, которая определит пути поэтапного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России. Берлин и Прага настаивали на отказе от оставшихся 20 процентах поставок.

"Для обеспечения нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти и радиоактивных материалов из России", - говорилось в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и вышеупомянутого Йозефа Сикелы.

Чехия всячески декларировала намерения сократить импорт российского газа по сравнению с 2022 годом. Большую часть 2023 года ей удавалось это сделать. В том числе за счёт поставок газа через терминалы, расположенные в Германии.

Однако доля закупок газа из РФ стала резко расти уже в ноябре 2023 года . В ноябре и декабре доля российского газа в общем импорте Чехии выросла до 26 процентов и 58 процентов.

Экономист сделал вывод, что Чехия таким образом улучшила платёжный баланс России почти на 345,1 миллионов долларов в четвёртом квартале и ещё на 86,3 миллионов долларов за январь 2024 года.

В январе, стоит заметить, поставки природного газа составили 62 процента от общего объёма поставленного в Чехию этого вида энергетического сырья.