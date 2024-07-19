Прага выразила недовольство Берлину по поводу планов уменьшения пропускной способности газопровода, который снабжает Чехию природным газом. По мнению чешских властей, Германия планирует удерживать газ, предназначенный для Чехии.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела направил письмо руководству трубопроводного оператора Gascade Gastransport GmbH, в котором подчеркнул недопустимость снижения мощностей инфраструктуры на северо-западной границе Чехии, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, информация о планах оператора уменьшить с 1 октября поставки газа по трубопроводу в сторону Чехии с 69 ГВтч до 14,5 ГВтч была доведена до еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра экономики Германии Роберта Хабека.
В компании Gascade объяснили, что сокращение поставок газа в Чехию связано с нехваткой газа в самой Германии.
Стоит заметить, что в мае Германия и Чехия предложили другим странам Евросоюза создать высокоуровневую рабочую группу, которая определит пути поэтапного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России. Берлин и Прага настаивали на отказе от оставшихся 20 процентах поставок.
"Для обеспечения нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти и радиоактивных материалов из России", - говорилось в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и вышеупомянутого Йозефа Сикелы.
Чехия всячески декларировала намерения сократить импорт российского газа по сравнению с 2022 годом. Большую часть 2023 года ей удавалось это сделать. В том числе за счёт поставок газа через терминалы, расположенные в Германии.
Однако доля закупок газа из РФ стала резко расти уже в ноябре 2023 года . В ноябре и декабре доля российского газа в общем импорте Чехии выросла до 26 процентов и 58 процентов.
Экономист сделал вывод, что Чехия таким образом улучшила платёжный баланс России почти на 345,1 миллионов долларов в четвёртом квартале и ещё на 86,3 миллионов долларов за январь 2024 года.
В январе, стоит заметить, поставки природного газа составили 62 процента от общего объёма поставленного в Чехию этого вида энергетического сырья.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.