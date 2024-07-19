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Олег Артюков
Новая "угроза": российские овощи оказались дешевле европейских

Ещё одна "проблема" для ЕС — российские овощи "угрожают" европейским

2:38
Экономика

Благодаря доступному природному газу, российские тепличные ранние овощи оказываются дешевле, чем европейские. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ещё одна "проблема" для ЕС — российские овощи "угрожают" европейским
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

По его словам, Россия с каждым годом всё меньше нуждается в импорте зарубежной продукции благодаря росту собственного производства.

Он отметил, что объём импорта за последние два года оставался стабильным, так как Россия начала уменьшать зависимость от продукции, производимой в США и Европе, задолго до введения экономических санкций.

"В принципе, ничего не изменилось. Мы были к этому готовы и понимали, что не сможем ориентироваться на западных коллег и Адама Смита," — добавил он.

Вместе с тем, Россия становится привлекательной страной для закупки овощей, в том числе и для европейских государств. В первом полугодии 2024 года экспорт российских овощей в Польшу составил около шести тысяч тонн.

"Хотя это небольшие цифры, они показывают, что рынок реагирует на ситуацию. Учитывая, что сжиженный природный газ из Америки дороже, в перспективе следует ожидать, что европейская тепличная продукция станет неконкурентоспособной, а наша продукция, напротив, будет востребована," — отметил глава Россельхознадзора в интервью РБК.

Напомним, европейская пресса достаточно много внимания уделяет доступности минеральных удобрений для фермеров. В том смысле, что импорт удобрений из России обходится куда дешевле, нежели продукция европейских предприятий.

Опять же, для производства удобрений требуется в больших количествах газ. И понятно, что если он дорогой, то это сказывается на цене конечной продукции.

Причём на возросшую конкуренцию жаловались даже в Норвегии, которая сейчас является основным поставщиком природного газа в страны Евросоюза.

Что касается производства тепличных овощей, то о возможных проблемах в Европе тоже говорят уже давно. Ведь для нормальной работы теплиц нужно много энергии.

И как можно более дешёвой, учитывая объёмы производства. Ведь это тоже сказывается на конечной стоимости продукции.

Понятно, что более дорогой газ отражается на деятельности компаний и фермеров, которые выращивают овощи в теплицах. Причём об этой проблеме говорят уже несколько лет, но найти решение до сей поры не удалось. И большой вопрос, удастся ли найти вообще.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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