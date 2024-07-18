BMW и Volkswagen выступили против повышения пошлин на электрокары из Китая

Немецкие автоконцерны выступили против повышения пошлин на китайские электромобили

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Два немецких автоконцерна, BMW и Volkswagen, выступают против повышения ввозных пошлин на электромобили из Китая.

Фото: flickr.com by Roger Wo, CC BY 2.0

BMW ведет переговоры с Еврокомиссией о снижении тарифов, и, по имеющейся информации, в Брюсселе готовы пойти навстречу, сообщает РИА "Новости".

Volkswagen заявляет, что такие меры со стороны Европы сейчас совсем неуместны, поскольку спрос на электромобили в Германии и по всей Европе довольно слабый, и негативные последствия для отрасли перевешивают возможные выгоды.

Между тем, источники агентства Reuters сообщают, что Еврокомиссия, возможно, снизит экспортные тарифы на электромобили, произведенные в Китае для Volkswagen и BMW, с 37,6% до 20,8%, однако окончательное решение ещё не принято.

С начала июля Европа ввела временные пошлины на ввоз китайских электромобилей в регион. Полное введение ввозных пошлин может начаться только осенью, если ЕС не сможет урегулировать ситуацию с КНР и окончательно примет такое решение.

Европейская комиссия в начале июля официально ввела временные дополнительные пошлины на ввоз китайских электромобилей.

Согласно решению ЕК, дополнительные пошлины затронут три китайских бренда электромобилей. Для марки BYD пошлина составит 17,4%, для Geely — 19,9%, а для SAIC — 37,6 процентов.

Электромобили других китайских марок, которые сотрудничали с Еврокомиссией в ходе расследования по госсубсидиям, будут облагаться дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Для остальных брендов пошлина составит 37,6 процентов.

В дальнейшем ставки пошлин могут повыситься до 48%, что может привести к напряженности в торговых отношениях между ЕС и Пекином. Временные дополнительные меры вступили в силу 5 июля, а окончательное решение Европейская комиссия примет после завершения расследования по китайским госсубсидиям в ноябре.

Ранее повышенные пошлины на китайские электромобили ввели Соединённые Штаты. Однако в США они и не поставляются, в отличие от Евросоюза.

В Китае, между тем, тоже собираются предпринять ответные меры. Возможно повышение пошлин на импортируемые из Европы премиальные автомобили с мощными двигателями.

Впрочем, была информация и о том, что Китай и Евросоюз намерены урегулировать спор путём переговоров. Однако это не помешало Европейской комиссии всё же ввести пошлины, хоть и временные.

Что касается немецких автоконцернов, то они и ранее возражали против введения повышенных пошлин. В том числе и по причине важности для них китайского рынка.