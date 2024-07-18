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Олег Артюков
Сербия пообещала обеспечить ЕС стратегически важным металлом

Сербия собирается обеспечить ЕС стратегически важным металлом

2:49
Экономика

Сербия может ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития и поставлять его в государства Евросоюза. Это составит 17% европейского рынка лития, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

Сербия собирается обеспечить ЕС стратегически важным металлом
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, CC BY-SA 4.0

"Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого хватит для производства 1,1 миллиона электромобилей в год. Таким образом, мы сможем обеспечить около 17% европейского рынка", — сказал Вучич в интервью газете Handelsblatt.

Президент добавил, что Сербия уже провела несколько переговоров, включая встречи с представителями европейской автоиндустрии, такими как Mercedes, Volkswagen и Stellantis.

По словам Вучича, часть лития будет поставляться в Германию, а остальная часть будет использоваться для производства катализаторов и литиевых батарей, которые будут изготавливаться в Сербии.

Издание отмечает, что в пятницу Белград и Брюссель подпишут декларацию о намерениях по поставкам сырья в ЕС, в которую войдёт соглашение о поставках сербского лития. Белград 19 июля посетит канцлер Германии Олаф Шольц, Вучич планирует обсудить с ним сотрудничество в области лития.

В 2022 году власти Сербии отказались от совместного проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по разработке месторождения минерала ядарит, содержащего литий, в районе города Лозница. Это решение было принято после серии протестов экологических активистов.

Однако на прошлой неделе Конституционный суд Сербии отменил это решение правительства, что делает возможным возобновление проекта.

Ранее немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ) пришло к выводу, что Россия якобы готовит новую сырьевую ловушку для Запада. Причём речь как раз шла о литии. Россия может получить контроль над месторождением этого металла в Боливии, запасы которого оцениваются в 21 млн тонн. И если это произойдет, Европа окажется в ещё большей зависимости от Москвы, говорилось в публикации.

В прошлом году стало известно, что "Росатом" договорился о строительстве в Боливии промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития стоимостью 600 миллионов долларов.

Причём ранее попытки наладить добычу лития в этой стране предпринимала Германия. В 2018 году было даже создано совместное предприятие. Однако оно довольно быстро обанкротилось из-за недоверия боливийских властей к Германии и управленческих ошибок немецкой стороны.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сербия евросоюз
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