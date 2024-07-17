Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа

После начала конфликта на Украине импорт газа из России в ЕС сократился более чем в четыре раза: с 40% от всего газового импорта Европы в 2021 году до восьми процентов в 2023 году. Это соответствовало планам ЕС по снижению зависимости от российского газа.

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Однако теперь наблюдается обратный тренд — поставки трубопроводного газа из России вновь начали расти. Такие страны, как Греция, не только увеличили объёмы закупок через "Турецкий поток", но и отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, говорится в материале Berliner Zeitung (перевод "ИноТВ").

Около 60 процентов греческого импорта газа в настоящее время поступает из России, сообщает издание. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году, когда на Россию приходилось лишь 14% греческого импорта газа.

Ещё в 2023 году греческое правительство планировало финансировать строительство пяти СПГ-терминалов, которые должны были регазифицировать газ и поставлять его по трубопроводам в другие страны, вплоть до Украины. Однако теперь будущее этих СПГ-проектов неясно. Министр экологии и энергетики Греции считает, что стране достаточно существующих мощностей и новых терминалов не требуется.

Не только Греция увеличивает закупки российского трубопроводного газа. В Австрии доля России в импорте газа также выросла с 87% до 91%, а Венгрия подписала новые контракты на поставку газа с российской компанией "Газпром" в 2023 году", отмечает Berliner Zeitung.

В целом, в июле этого года ЕС начал закупать у России еженедельно на 100 миллионов кубических метров больше, чем в 2023 году. Например, в первую неделю июля 2024 года страны ЕС закупили у России 648 миллионов кубометров газа, тогда как в 2023 году за тот же период объём составил 562 миллиона кубометров.

На "Турецкий поток" в этом объёме приходится 344 миллиона кубометров, хотя годом ранее этот показатель составлял 298 миллионов кубических метров. Это рост примерно на 15 процентов.

Из-за возобновления трубопроводных поставок газа из России спрос на СПГ в Европе снова упал. Ведь трубопроводный газ, как правило, существенно дешевле. Также из-за этого Россия вновь обогнала США по поставкам энергоносителей и занимает теперь второе место среди стран-поставщиков газа в ЕС.

"Для ЕС задача стать независимым от российского газа к 2027 году остаётся сложной", — констатирует Berliner Zeitung.

Издание также напоминает, что российский трубопроводный газ всё ещё не включён ни в один из 14 санкционных пакетов Европейского союза, а поставки СПГ были лишь косвенно затронуты санкциями.

Напомним, страны ЕС запретили транзитные поставки сжиженного природного газа из России в третьи страны. Но не стали запрещать импорт в государства Евросоюза.