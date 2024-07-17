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Олег Артюков
Цены на золото побили очередной рекорд

Цены на золото опять бьют рекорды. И будут бить дальше

2:50
Экономика

В среду цены на золото достигли исторического максимума, чему способствовали растущие ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.

Цены на золото опять бьют рекорды. И будут бить дальше
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

По состоянию на 04:56 по Гринвичу спотовые цены на золото стабилизировались на уровне 2468,55 доллара за унцию после достижения пика в 2482,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 2474,50 доллара, сообщает агентство "Прайм".

"Золото достигло нового рубежа, поскольку инвесторы готовятся к снижению процентных ставок. Ближайшей целью будет диапазон 2500 долларов, хотя при сохранении текущей динамики можно ожидать дальнейшего роста цен до конца года", — отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"В частности, если мы начнем наблюдать более благоприятные значения индекса потребительских цен (CPI) в США, это может привести к более мягкой позиции ФРС по ставкам, чем уже учтено в ценах", — добавил он.

Рынки ожидают снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов. Снижение процентных ставок обычно повышает привлекательность золота для инвесторов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что последние данные по инфляции "внушают некоторую уверенность" в том, что темпы роста цен постепенно возвращаются к целевому уровню, установленному центральным банком.

Его слова позволяют предположить, что переход к снижению ставок может произойти в ближайшее время. Управляющая ФРС Адриана Куглер во вторник также с осторожным оптимизмом сказала, что инфляция возвращается к двухпроцентной цели ФРС.

"Если цены на золото откатятся, уровень 2450 долларов, близкий к предыдущему рекордному максимуму, будет выглядеть привлекательным для бычьих инвесторов перед следующим рывком вверх", — отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Стоит заметить, многие эксперты полагают, что стоимость золота может достичь и 2600 долларов за унцию. Этому способствует и то обстоятельство, что многие мировые центробанки проявляют большую заинтересованность в покупке драгоценных металлов, видя в них средство снижения финансовых рисков. Так что это весьма существенная причина того, что стоимость золота будет расти.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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