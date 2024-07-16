В Германии не обнаружили признаков коллапса российской экономики

В Германии удивились отсутствию коллапса экономики России

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны ввели более 13 тысяч различных санкций против России, которые охватили множество отраслей российской экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

Ожидалось, что это давление приведёт к ослаблению России и краху её финансовой стабильности. Однако результаты этих санкций вызвали удивление, говорится в материале Deutschlandfunk.

"В целом российская экономика находится в удивительно хорошем состоянии. Никаких признаков экономического коллапса нет", — отмечает радиостанция.

В Германии также упомянули исследование, проведенное немецкими и австрийскими специалистами, в котором они пытались оценить влияние санкций. Эксперты пришли к выводу, что западные ограничения не достигли своих целей, обстановка в стране остается стабильной.

Экономика РФ пережила кратковременную рецессию в размере одного процента и уже к осени 2022 года пошла в рост. Сегодня она демонстрирует солидные показатели, и ожидается, что в этом году она вырастет на три процента.

Однако есть и минусы — высокая инфляция, с которой Центральный банк борется повышением ключевой процентной ставки.

"Эффективность санкций снижается, поскольку крупнейшие экономики продолжают вести дела с Россией. Страна продолжает продавать нефть, в частности, Китаю и Индии. Однако для этого ей пришлось снизить для них цены", — констатируют обозреватели Deutschlandfunk. Отметим, что снижение цен практикует не только Россия, но и другие поставщики. В том числе, чтобы добиться конкурентных преимуществ.

Что касается газа, то России сложно быстро переориентировать свой экспорт в Азию из-за нехватки трубопроводов. Это привело к некоторому снижению доходов, но оно не было катастрофическим. Более того, российский газ продолжает поступать в Европу.

В Германии не видят большого потенциала для ужесточения санкций против России, так как такие страны, как Китай и Индия, не поддержат эти ограничения, и в итоге они вновь окажутся неэффективными.

"Санкции лучше работают против небольших и экономически более слабых стран, а также против демократий. Но, как мы знаем, Россия не такая", — считают в Германии.

Отметим, Международный валютный фонд оставил без изменений оценку динамики российской экономики в 2024 году — рост на 3,2%, ожидает аналогичный рост и мировой экономики; таким образом, фонд сохранил апрельский прогноз.

Такие данные содержатся в обновленном июльском обзоре мировой экономики, опубликованном фондом во вторник.

В апреле фонд повышал свой прогноз до текущих параметров для российской экономики с 2,6%, для мировой — с 3,1 процента.