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Олег Артюков
Comment Central: победа Uniper над "Газпромом" в арбитраже пустая

В Британии рассказали о победе-пустышке Uniper над "Газпромом"

2:45
Экономика

Немецкий энергетический концерн Uniper в июне выиграл крупный судебный процесс против российского "Газпрома". Суд обязал российскую компанию выплатить Uniper 14 миллиардов долларов в качестве компенсации за прекращение поставок газа в Германию.

В Британии рассказали о победе-пустышке Uniper над "Газпромом"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На Западе могли бы начать праздновать эту победу, но есть один важный нюанс, говоритс в материале британского издания Comment Central.

"Последняя арбитражная "победа" немецкой фирмы Uniper против российского энергетического гиганта "Газпром" на сумму 14 миллиардов долларов может показаться крупным триумфом Запада. Но это пустая победа, она лишь доказывает провал стратегии НАТО в отношении России", — считает автор материала.

По его мнению, даже глава Uniper признал, что решение суда практически бесполезно, так как добиться выплаты этого долга от российской компании нереально.

Более того, Россия не только отказывается выполнять требования европейского суда, но и предъявляет встречные претензии. Недавно суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Uniper на 15 миллиардов долларов, что полностью нивелировало любые преимущества для немецкой компании. Эксперт британского издания предупреждает, что такая ситуация может привести к серьёзным проблемам не только для Германии, но и для всего Запада.

"Поскольку Uniper и "Газпром" почти полностью принадлежат своим государствам, это пустое решение — не просто неудача одной компании, это прямой удар по энергетической безопасности Германии и НАТО в целом", — считает автор материала.

По его мнению, пока западные компании выигрывают бессмысленные юридические споры, российская сторона одерживает одну победу за другой в европейских судах.

Недавно Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационные жалобы на запрет немецкой энергетической компании Uniper Global Commodities SE и швейцарской Metha-Methanhandel GmbH на разбирательство с "Газпром экспортом" в Международном коммерческом арбитраже ad hoc в Стокгольме.

Петербургский суд напомнил во время разбирательства, что Евросоюз ввёл санкции против России, поэтому норма договора о месте рассмотрения споров уже неисполнима.

Регламент Совета Евросоюза № 833/2014 запрещает юристам и юрфирмам из ЕС оказывать российским лицам юридические услуги. А стало быть возможности "Газпром экспорта" в привлечении квалифицированного юриста для защиты своих прав за рубежом ограничены.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газпром евросоюз
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