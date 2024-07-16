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Олег Артюков
Греция мешает проходу судов с российской нефтью возле своих берегов

Греция мешает проходу танкеров с российской нефтью

2:45
Экономика

Греция снова продлила учения, что не позволяет танкерам с российской нефтью проходить вдоль её берегов, сообщает Bloomberg.

Греция мешает проходу танкеров с российской нефтью
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Учения ВМС Греции проводятся в заливе Лакония (юг полуострова Пелопонесс), начались они в мае и в минувший понедельник были продлены ещё на два месяца.

По данным агентства, эти учения направлены на предотвращение перевалки нефти с судна на судно с якобы устаревших танкеров у греческих берегов, что Афины считают угрозой для экологии.

Однако фактически это попытка пресечь транспортировку российской нефти по ценам выше установленного странами Группы семи "потолка" в 60 долларов за баррель, полагает издание "Нефть и капитал".

Согласно системам отслеживания судов, на которые ссылается Bloomberg, с 4 мая в заливе не проводилось ни одной перевалки. В это же время вступил в силу запрет на передвижение по заливу.

Перевалка нефти переместилась, по данным аналитической компании Kpler, ближе к Африке — Египту и западноафриканским странам, а также продолжилась у берегов Мальты.

Впрочем, частично перевалка нефтепродуктов продолжает осуществляться и у берегов Греции — между акваториями, где проходят учения.

До введения европейских санкций Греция была одним из крупных пунктов приёма и транзита российского сырья и продолжает оставаться таковым после европейского эмбарго и введения ценового потолка для третьих стран.

Брюссель предъявлял претензии Афинам, но власти Греции объясняли, что не могут повлиять на процесс, так как перевалку проводят частные компании в международных водах. Так что похоже, что военные учения стали единственным возможным способом ограничить передвижение танкеров.

Ранее Дания, Швеция и Финляндия требовали запретить судам с российской нефтью проход по Балтийскому морю, ссылаясь на угрозу экологии от старых танкеров.

А Дания якобы даже собиралась ввести ограничения на проходы по проливам для таких танкеров, хотя это совершенно противоречит международному праву.

Также недавно стало известно, что Великобритания собирает в Европе коалицию против теневого флота с российской нефтью, хотя пока есть только договорённость отслеживать и обмениваться информацией о таких судах.

То есть можно констатировать, что попытки ни мытьём, так катанием создать проблемы для экспорта российских энергоресурсов продолжаются. Хотя очевидно, что если приходится придумывать что-то, то предыдущие варианты оказались неэффективными, мягко говоря.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы греция балтийское море
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