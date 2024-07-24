Оборот семян будет регламентирован в разы сильнее, чем взрывчатка — член Общественной палаты РФ Владислав Корочкин

Глава агрофирмы Владислав Корочкин: закон о семенах ударит по овощеводству

14:29 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Земледелие

Почти год назад в силу вступил федеральный закон "О семеноводстве". Хотели, как лучше. А как получилось на самом деле? Своим мнением об этом законе, о соблюдении авторских прав на новые сорта и перспективах развития мелкого предпринимательства с Pravda.Ru поделился глава агрофирмы "Русский огород" , вице-президент "Опоры России", член Общественной палаты Российской Федерации Владислав Корочкин.

Семена: контроль качества

— Мы сегодня поговорим про семена, они всем не нравятся: кого ни спроси — семена плохие. Кто виноват? Виноваты те, кто семена производит, фасует, продаёт. Я с этим не согласен...

— На профессиональном рынке уже лет десять нет никаких проблем с использованием профессиональных семян. Практически всё соответствует заявленным ожиданиям покупателей.

На любительском рынке ситуация немножко другая, хотя качество семян за последние 15 лет увеличилось колоссально. Практически все ключевые игроки рынка не только получают семена с документами, но и имеют свои лаборатории, в обязательном порядке проверяют там все семена на всхожесть. И в большинстве случаев проводят ещё и так называемый грунт-контроль: высевается партия семян, особенно гибридов. Пока не будет произведён грунт-контроль, партия семян не поступает в продажу.

— Я уже слышу негативные комментарии: "Я вот посадил, ничего не взошло..."

— Такое тоже бывает. Во-первых, надо смотреть, что за семена, как они хранились.

В момент фасовки семена, как правило, соответствуют требованиям ГОСТа. Но некоторые культуры, например, салат, полежав даже полгода, могут потерять всхожесть. Известно, что сроки хранения семян — совершенно разные.

Из тех сотен миллионов или даже миллиардов пакетов, которые продаются, рекламации составляют единицы. Однако надо учесть, что на профессиональном рынке семена овощных культур, как правило, в несколько раз дороже, чем на любительском.

У нас сейчас демонстрационное опытное поле полностью засажено. Можно приехать, посмотреть, как себя ведут разные партии. Бывает, конечно, что где-то кто-то как-то напортачил, но редко. Мы же высеваем те же самые семена, которые фасуем, у нас других просто нет.

Закон "Новое семеноводство" — это нонсенс

— Вот сейчас вышел закон "Новое семеноводство", который должен стать основным в этой области, призван дать народу хорошие семена...

— Основная проблема этого закона в том, что он не делает различия между сельскохозяйственными культурами и, по сути, стрижёт всех под одну гребёнку. Если для полевых культур он более или менее рабочий, то для овощных культур — это нонсенс, беда, которая неизбежно приведёт к уменьшению, снижению количества любительских сортов на рынке.

— В чём его беда?

— Беда в требованиях. Например, один из пунктов — надо будет вести государственную информационную систему семеноводства. Сейчас она ещё только дорабатывается, шлифуется и с 1 сентября должна заработать.

Чтобы ввести одну позицию семян овощных культур в эту систему, нужно совершить 14 операций. Если мы умножаем на количество культур и на количество накладных, которые производственник, компания должны осуществить в сутки, получается примерно восемь тысяч операций. Это означает неизбежное повышение цены одного пакетика семян примерно на 30%.

Придётся нанимать новых людей, которые будут заниматься этой никому не нужной ерундой и получать за это деньги. Предполагалось, что закон "О семеноводстве" распространится в основном только на полевые культуры, но этого, к сожалению, не получилось. Весь борщевой набор тоже туда впихнули и ещё добавили кое-что сверху.

Параллельно с этим было разработано постановление министерства сельского хозяйства: введены сотни новых, обязательных требований к семенам и саженцам плодовых культур. Они банально взяли ГОСТ, и каждая его строчка — это новое обязательное требование к семенам: от всхожести до, если мы говорим о саженцах, высоте штамба, который должен быть обязательно 80, а не 78 сантиметров. Отклонение в обе стороны будет считаться административным правонарушением, так же как и отклонение по всхожести семян. Если на семенах моркови написано, что для товарных целей она должна иметь всхожесть 80%, то 75% означает административное правонарушение.

И так практически везде. Почему это произошло? Как я уже сказал, просто при разработке этого приказа взяли основным аргументом ГОСТ: "это то, что у нас в ГОСТе, и уже давно". Да, но ГОСТ, извините, описывает все возможные случаи договорённостей между покупателем и продавцом, которые устраивают обе стороны.

Но для многих культур всхожесть плюс-минус 10-15% вообще не играет роли. Можно увеличить количество высеваемых семян, можно уменьшить цену очередной партии семян, чтобы компенсировать количество растений на единицу площади. Любой крестьянин до революции сам определял всхожесть и норму высева семян в зависимости от того, что он получил. И никого это не напрягало, и все эти столетия жили как живём.

— Это намёк, что вместо ГОСТа лучше бы использовать крестьянские тетрадки?

— Все ГОСТы используются в Российской Федерации на добровольной основе, это описание взаимодействия между покупателем и продавцом, те параметры, которые устраивают обе стороны. По общему определению, понятие качества — это рыночная категория, и любому качеству может соответствовать определённая цена. Мы об этом говорили много раз, и такая философия была в законе "О техническом регулировании", который, кстати, не перестал действовать и действует до сих пор.

В нём говорится, что все обязательные требования могут устанавливаться исключительно техническими регламентами, но никак не ведомственными приказами и постановлениями.

Но, к сожалению, у нас не всегда соблюдается даже федеральное законодательство высшего уровня.

— Известно, что после года хранения семена снимаются с продажи. Как-то я купил просроченные семена базилика с большой скидкой, дома посеял в ящичке. 90% всхожесть. Семена абсолютно живые, соответствуют сортовым качествам. Поэтому я тоже засомневался насчёт закона. Может быть, и не надо так строго-то.

— У нас сейчас оборот семян будет регламентирован в разы сильнее, чем взрывчатые вещества.

— А куда же вы смотрите в Общественной палате? Вы же должны контролировать этих людей, которые не решают проблему, а делают неправильные законы, повышающие цену.

— К сожалению, при принятии закона "О семеноводстве" большая часть рекомендаций нулевых слушаний Общественной палаты не была учтена. Это уже депутаты, извините.

— Я помню, как в Думе шестого созыва депутаты обсуждали закон "О семеноводстве" и так ни к чему не пришли. Я ещё тогда шутил, что единственный абсолютно неработающий закон в России — закон "О семеноводстве", где не выполняется ни один пункт.

— Тогда очень чётко выполнялось требование получения выписки из Реестра селекционных достижений, допущенных к использованию. Они нужны были для импорта семян, и выписывались даже на незабудки, одуванчики и любые другие цветы, которые должны были каким-то образом отвечать хозяйственной полезности. Никто не знал, для чего это, но закон 1994 года устанавливал эти требования. Под семенами сельскохозяйственных растений понималось буквально всё:

и луковицы,

и клубнелуковицы,

и корни,

и черенки.

И из-за этого текст был абсолютно нерабочим. То, что было, наверное, правильно для полевых культур, для всего остального — идиотизм. Примеры этих выписок у меня хранятся, у меня весь архив есть. Уважаемые люди иногда подписывали такую чушь, что мне даже жалко их становится.

— А что же нам сделать, чтобы всё хорошо работало?

— Чтобы не стало хуже, надо полностью выводить овощные культуры из-под действия закона "О семеноводстве". Останутся культуры, которые реально обеспечат продовольственную безопасность:

злаковые культуры, картофель, соя, подсолнечник, рис.

— Как мы знаем, продовольственную безопасность в России обеспечивают садоводы, огородники и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

— Вот и не надо им мешать заниматься этим благородным делом.

— Мешать, конечно, не надо. Но если бы у нас были хорошие семена, было бы лучше. А так мы скатимся в сторону понижения ассортимента: будет как в Америке, где в огромном садовом супермаркете лежит 50 видов леек и три сорта огурца, три сорта помидоров и три сорта редиски.

— В супермаркете, может, оно так и лежит, но там у них огромное генетическое разнообразие. У них регулярно публикуется толстый том, где рассказано, кто какие семена поддерживает, какие размножает сорта. И это тысячи старых сортов, которым по 200-300 лет, одних томатов — 5000 сортов. И всё это можно заказать в интернете, не надо ходить в супермаркет. Там существует пять систем, различных схем охраны интеллектуальной собственности, в том числе и семян.

Там нет никаких ограничений, никаких реестров селекционных достижений, допущенных к использованию. Хозяйственную полезность никто в мире не проверяет.

А у нас это определение хозяйственной полезности осуществляется административными методами.

Любительский рынок семян

— Что происходит с любительским рынком? Сейчас вываливаются из всех регионов России любительские сорта, которые вообще нигде не зарегистрированы, никто за ними не следит. Продают их по высокой цене. Это вообще какой-то параллельный рынок.

— Этот рынок существовал всегда, и это нормально. Повторюсь: не надо регистрировать томат, отличающийся малой урожайностью, но отличным вкусом или какой-то особой формой. Раньше были в моде гладкие томаты, теперь — ребристые, например, Марманде. Этому сорту 300 лет, он до революции был представлен во всех каталогах российских семенных компаний.

Новое на рынке семян

— Что нового на рынке семян? Есть что-нибудь такое, что может потрясти рынок в ближайшее время?

— Я бы сказал, что за 25 лет мы прокачали всё лучшее, что можно было отобрать из мирового ассортимента. Сейчас вопрос встанет о том, что половину этого ассортимента придётся удалять. Половина овощных культур на полках супермаркетов для любителей садоводов нигде не регистрировали, не вносили в реестр допущенных к использованию. Почему?

Потому что когда-то давно, в 2004 году, было принято решение, что введение такого реестра — это избыточная функция государства, подлежащая ликвидации. Было обещано, что его не будет, что соответствовало, собственно говоря, здравому смыслу.

Если хочешь защитить свой новый сорт — получай патент, и он будет полностью защищён. Ты за ним следишь, договариваешься с теми, кто его воспроизводит и получаешь роялти. Кстати, сейчас идут не очень хорошие процессы, связанные со сбором роялти, в том числе с садоводов и продавцов.

Сейчас, наверное, будет переходный процесс, потому что институты, которые всё советское время занимались созданием сортов за счёт государственного финансирования и на государственной земле, решили сегодня собрать патентную пошлину со всех участников рынка, начиная с питомников и до интернет-продавцов, которые никогда в жизни ничего сами не размножали.

Они уже получили "письма счастья", в которых говорится о необходимости платить чуть ли не по 300 тысяч рублей за продажу каждого запатентованного когда-то, 25-30 лет назад, сорта.

Каким образом во всём мире происходит исчерпание прав? Когда питомник размножает, он платит роялти. Вся последующая цепочка тех, кто покупает в этом питомнике, ничего не платит, им достаточно предъявить свидетельство покупки у какого-то конкретного производителя.

У нас, к сожалению, сейчас вырисовывается совершенно другая картинка. Будем разбираться, договариваться. Для того, чтобы маленькие садовые центры, продавцов, имеющих магазины, летние площадки, не трогали. Представляете, маленький питомник должен заплатить 300 тысяч за каждый сорт. Он просто перестанет его производить. Либо взвинтит цены так, что у него никто не сможет купить.

— У нас большинство законов как-то не особо соблюдается.

— Это не совсем закон, это включается коммерческий интерес.

Государственное учреждение все эти деньги будет использовать для увеличения фонда оплаты труда сотрудников, юристов, которые собирают с садоводов деньги.

Забывая, что когда государство финансирует создание чего-то, оно это финансирует во имя общественного блага. И по сути, то, что создано на федеральные или бюджетные деньги, должно становиться доступным для всех. Если ты коммерсант, ты свои деньги тратишь на создание нового сорта, патентуешь, потом собираешь с этого какую-то прибыль. Если это государство тратит, то, извините, по всем этим советским сортам, которые создавались 20-30 лет назад, собирать патентные платы с продавцов и садоводов неправильно.