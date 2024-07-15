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Олег Артюков
Индия ищет способы нарастить экспорт в Россию

Индия рассчитывает значительно увеличить экспорт в Россию

Экономика

Индия стремится увеличить свой экспорт в Россию, сообщил заместитель главы министерства торговли и промышленного развития страны Сунил Бартвал.

Индия рассчитывает значительно увеличить экспорт в Россию
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Основная проблема в торговле между Россией и Индией заключается в значительном дисбалансе, который признают обе стороны. Общий объём торговли между Москвой и Нью-Дели составил 65 миллиардов долларов.

Из них поставки из Индии достигли четырёх миллиардов долларов, а импорт из России составил 60 миллиардов. Этот дисбаланс возник с 2022 года, когда Индия стала одним из крупнейших, а по итогам 2023 года — ведущим импортёром российской нефти.

Однако Индия пока не может предложить товары в таких же значительных объёмах. В настоящее время индийские власти обратились к российскому правительству с просьбой об изменении ряда нетарифных препятствий, особенно в отношении ввоза морепродуктов. Нью-Дели планирует направить в Москву торговую делегацию.

Следует отметить, что в совместном заявлении лидеров России и Индии по итогам визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву подчеркивалось стремление обеих стран устранить нетарифные торговые барьеры и довести товарооборот до ста миллиардов долларов к 2030 году с текущих 30 миллиардов.

Также обсуждались совместные проекты по развитию Северного морского пути и торгового судостроения для освоения этой транспортной артерии.

Весной 2023 года сообщалось, что российские энергетические компании не могли вывести из Индии рупии, которые индийские контрагенты использовали для оплаты российского сырья. Позже власти России и Индии сообщили, что эта проблема была решена.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Индия заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, у сторон есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу.

"По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются", — подчеркнул Новак, говоря о возможности заключения соглашений с индийскими компаниями по долгосрочным поставкам энергоресурсов.

Стоит заметить, что среди наиболее перспективных отраслей индийской экономики для российских компаний эксперты называют химическую и нефтехимическую промышленность.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия
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