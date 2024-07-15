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Олег Артюков
InsideOver: Саудовская Аравия полна решимости защитить деньги России

В Италии рассказали о настрое саудитов защитить деньги России

Экономика

На Западе большой интерес вызвала информация о том, что Саудовская Аравия сообщила странам, входящим в Группу семи, о возможности продажи европейских ценных бумаг в случае попыток конфискации российских активов.

В Италии рассказали о настрое саудитов защитить деньги России
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

США и их союзники, как известно, заморозили российские государственные активы на сумму около 300 млрд долларов. И теперь ищут способы для их конфискации. Однако неожиданным препятствием на пути США и стран ЕС стала Саудовская Аравия, которая решительно настроена защитить российские деньги, говорится в материале итальянского издания InsideOver.

По мнению его автора, "сердечное взаимопонимание между Саудовской Аравией и Россией является признаком перемен, а также результатом более чем десятилетней дипломатической активности Владимира Путина в отношении Ближнего Востока".

Президент России регулярно посещает страны Ближнего Востока с государственными визитами и эта дипломатическая активность приносит свои плоды. Один из ближневосточных партнёров России — Саудовская Аравия — недавно пригрозила западным странам распродажей их долговых облигаций, если члены G7 начнут конфискацию российских активов. По слухам, первой целью Королевства может стать Франция.

Трудно сказать, каким количеством еврооблигаций владеет Саудовская Аравия, но чистые валютные резервы её центрального банка составляют 445 миллиардов долларов. Также Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на сумму 135,9 млрд долларов, занимая 17-е место среди инвесторов в облигации США.

Почему Саудовская Аравия поступает таким образом? Как предполагает InsideOver, дело не только в теплых отношениях Королевства и России и расположенности наследного принца Мухаммеда бен Салмана к Владимиру Путину.

Скорее всего, мотивы Эр-Рияда сложнее. В Саудовской Аравии, как и в других странах Персидского залива, опасаются, что однажды Запад может применить к ним санкции и начать конфисковывать их активы, хранящиеся в Европе и США, как это было с Россией. Поэтому они пытаются пресечь подобную практику в зародыше.

Распродажа европейских государственных облигаций — не единственный финансовый рычаг, на который Саудовская Аравия опирается в своей игре против Запада. В январе 2023 года Королевство заявило, что рассматривает возможность торговли своей нефтью в валютах, отличных от доллара США, и ведёт переговоры с Китаем о продаже энергоносителей в юанях.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы саудовская аравия
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