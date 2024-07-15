Во Франции заявили о "нечестной игре" России на рынке зерна

Во Франции рассказали, как Россия обернула себе на пользу успехи в сельском хозяйстве

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году Россия достигла рекордного показателя в экспорте сельскохозяйственной продукции, заработав 45 миллиардов долларов. Этих результатов удалось достичь, несмотря на обширные западные санкции, направленные на ограничение российской экономики.

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, PDM

Президент России Владимир Путин использует зерно не только для пополнения бюджета, но и для решения глобальных задач, говорится в материале французского издания Contrepoints.

Россия стала сельскохозяйственной державой, несмотря на санкции Запада. Она применяет свою сельскохозяйственную мощь для установления укрепления отношений с дружественными странами и влияния на мировой порядок, полагает автор материала.

Обозреватель Contrepoints отметила, что Россия демонстрирует впечатляющую активность на мировом аграрном рынке и действует далеко не всегда по правилам, установленным западными странами. В частности, она использует доступные ей методы для устранения конкурентов из западных стран и уже обогнала по объёмам поставок крупнейших европейских экспортёров — Польшу, Румынию и Францию.

"В 2018 году Путин гордо заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции превышает продажи оружия более чем на треть, подчеркнув новый источник национальной мощи. Пять лет спустя он сообщил, что Россия превратилась из нетто-импортёра пшеницы в крупнейшего в мире экспортёра пшеницы", — отмечается в материале Contrepoints.

В рамках своей стратегии Россия ввела санкции на сельскохозяйственную продукцию из США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии.

Кроме того, в прошлом году она вышла из Черноморской зерновой сделки. В апреле этого года российские власти конфисковали активы крупного агрохолдинга "АгроТерра", который находился под контролем западных компаний. Такое поведение вызывает недовольство на Западе.

"Россия решила, что западные правила не являются справедливыми, и поэтому она также не будет играть честно", — считает автор французского издания.

Как уже отмечалось, по итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из России впервые превысил 45 миллиардов долларов. В 2022 году объём экспорта продукции АПК составил 41,7 миллиарда долларов. Таким образом, результат 2023 года выше на 7,9 процентов.

Стоит напомнить, ранее в Китае отказались от нескольких крупных партий пшеницы из США и Канады, которые являются давними поставщиками сельхозпродукции на рынок КНР.

Вместе с тем, китайские компании увеличивают закупки в Российской Федерации. Хотя понятно, что потребуется время, дабы достичь объёмов поставок, сравнимых с американскими и канадскими. Впрочем, весьма вероятно, что на это потребуется не так уж и много времени.