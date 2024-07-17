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Андрей Туманов
Что мешает выживать фермерским хозяйствам? История успеха Сергея Чечулина

Фермер Сергей Чечулин: государство даёт, оно же — отбирает

Экономика » Аграрный сектор

Самое большое крестьянское хозяйство Калиниградской области стало крупнейшим производителем тмина в России. О том, как возникла мысль выращивать эту необычную культуру, чьи яблоки ест сегодня Калининград и что мешает жить фермеру, Pravda.Ru рассказал глава крестьянского хозяйства "Калина" Сергей Чечулин.

Рай на земле: как живёт хозяйство "Калина"

— Вы глава фермерско-крестьянского хозяйства?

— Я основатель нашего крестьянско-фермерского хозяйства, мы существуем с 1991 года. В своё время я уступил должность главы хозяйства своему сыну, но никуда не ушёл, мы работаем вместе. У нас династия.

— Обычно крестьяне, главы крестьянских хозяйств, фермеры жалуются на плохую погоду. А вы, наоборот, рассказываете о своих успехах. Вы удачливый или просто характер такой оптимистичный?

— Я думаю, наверное, характер, потому что иногда бывали очень непростые ситуации, но мы как-то выдерживали, не унывали и двигались вперёд. Поэтому всё хорошо. И правительство помогает. Сказать, что нет программ? Есть. Надо ими пользоваться, мы стараемся это делать.

— У вас в "Калине" не чувствуется безнадеги: и улицы чистые, и производственные помещения отремонтированные, и у людей глаза горят. То есть можно сказать, что ваше хозяйство успешное.

— Потому что это наша родина, мы здесь живём одной семьёй с посёлком. На нас лежит ответственность: в процессе земельной реформы мы забрали у людей в аренду сначала все земли, потом забрали имущественные паи, выплатили людям, пригласили их работать. Мы выступаем как градообразующее предприятие: приходится уделять внимание чистоте, порядку, мы содержим три кладбища, дом культуры, помогаем школе, проводим совместные праздники. Мы чувствуем ответственность за посёлок, это наша родина.

— В отличие от агрохолдинга, которому интересна только продукция, но не интересны жители, населяющие эту территорию, вы как раз слиты воедино с посёлком, с людьми. И я думаю, будущее России именно за такими хозяйствами. Как вы считаете, ваше хозяйство — большое или маленькое?

— В Калининградской области мы, конечно, самое купное фермерское хозяйство. Сейчас у нас в обработке порядка семи тысяч гектаров земли. Мы выращиваем зерновые — пшеницу, рапс, тмин. Мы является самыми крупными производителями тмина в Российской Федерации, так получилось. Мы посадили первый в области сад. Наш морковный проект на площади 50 гектаров с одновременным хранением в контейнерах — тоже первый в Калининградской области.

Импортозамещение в Калининградской области

— Откуда Калининградская область последние десять лет получала яблоки? Из Польши?

— Когда начались санкции, к нам приехала польская делегация, привезла двух садоводов. В частном разговоре со мной они пожаловались на санкции, сказали, что им негде реализовывать свой большой урожай яблок. А официальные лица, выступавшие на мероприятии, отрапортовали, что положение не ухудшилось и санкции на них не влияют.

Я послушал их, не выдержал, выступил и попросил не снимать санкции, потому что иначе производства у нас остановятся. В итоге в области сегодня больше 1000 гектаров садов. Так что программа импортозамещения действует.

Возможно, не хватает специалистов, но сегодня в области — свои вишня, черешня, слива, яблоки, груши, смородина, малина, клубника. Вокруг Калининграда много фермеров производят клубнику, продают на рынках.

— Я слышал, что импортозамещение по яблокам — 100%-ное, то есть все яблоки, которые продаются в магазинах Калининградской области, свои, выращены у вас?

— Наверное, это не совсем соответствует действительности, нам ещё увеличивать и увеличивать производство. Надо производить больше, чтобы полностью удовлетворить потребность.

Яблоневые сады — гордость калининградских фермеров

— Какие сорта яблок вы производите?

— Сначала у нас было

  • два белорусских сорта: Белорусская сладкая и Алеся, —
  • один американский сорт Хани Крисп,
  • литовский сорт Ауксис,
  • Глостер,
  • Целесте.

Но сейчас, уже после того, как программа заработала, в области появилось очень много других сортов, даже лучше, чем у нас. Просто мы были первые.

— Вырастить — это полдела, ещё же надо сохранить. У вас есть хранилища?

— Наше хранилище рассчитано на 600 тонн яблок, 4000 тонн моркови, 3000 тонн картофеля. Мы первые в области построили такое мощное хранилище. Сейчас строят и другие. Яблоки уходят все, продаются в пределах Калининградской области.

— У вас оптовая цена была удивительная, 20-30 рублей за килограмм яблок.

— У нас цена яблок от 20 до 50 рублей — всё-таки рынок. Если мы будем всё продавать по 20 рублей, то не выдержим конкуренции. У нас под боком Белоруссия, Сербия. Наша цена держится уже около четырёх лет, хотя все ресурсы выросли.

Как работают специалисты в фермерских хозяйствах

— Вы говорили, что не всегда хватает специалистов. А ведь за яблоневым садом нужно следить, например, обрезать. Где вы берёте обрезчиков?

— У нас появляются люди, которые понимают в обрезке, в работах по уходу. Мы ставим вместе с ними своих людей, и так формируются бригады.

— А хорошо обрезчики зарабатывают на сельхозработах?

— У нас нет такого, чтобы обрезка и другие виды работ были отдельно друг от друга. Заработная плата работников на подсобных работах в среднем составляет от 27 до 42 тысяч рублей. Это немного, но у нас есть 13-я зарплата, мы даём по полтонны картофеля каждому нашему работнику. Тех, кто дольше всех работает, иногда даже отправляем в Египет или в Турцию отдохнуть.

— Наверное, у них есть ещё и своё хозяйство.

— Вы знаете, в последнее время возникла новая тенденция: люди уже не хотят иметь своё хозяйство. Видимо, им хватает зарплаты.

Какие культуры выращивают в "Калине" и почему

— Основную прибыль вы получаете на пшенице?

— Пшеница — это около 40% дохода, остальное — рапс, тмин, картофель, морковь, яблоки немного.

— Экономисты рассказывают, что самое успешное крестьянское хозяйство — это то, которое специализируется на одной культуре, а у вас всего понемножку. Не трудно выращивать сразу несколько культур, ведь нужно разное оборудование, людей надо обучать.

— Трудно. Сегодня, после того как мы получили опыт выращивания овощей, я бы, наверное, не стал затевать овощной проект. У моего старшего сына всего 220 гектаров земли, он работает как современный фермер и не хочет расширяться, он узко специализируется, выращивает зерно, рапс и больше ничего. Так что экономисты говорят правильно. В Европе именно так работают. А у нас летом трудится почти 150 человек, и это большая нагрузка.

Я не могу повысить людям зарплаты, например, на 30%. Все ресурсы за три последних года выросли от 10 до 30, даже до 50%, а продукцию мы по какой цене продавали, такой и продаём.

Пшеницу мы в прошлом году продавали по 15 тысяч, а цена на электроэнергию за два года с восьми рублей выросла до одиннадцати, подорожали ядохимикаты, удобрения, а нам все говорят: "Вы, ребята, не завышайте цены". И этот перекос может очень сильно ударить по крестьянам: фермеры и хозяйства испытывают сегодня большие проблемы.

Как в "Калине" появился тмин

— Почему вы стали выращивать тмин? Даже стали монополистом.

— Мы изучали рынок, ездили в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Голландию, смотрели, какие культуры выгоднее высаживать. Начали изучать тмин, посмотрели, как он выращивается, сеется, убирается. Всё вписывается в наш технологический цикл, не мешает основному производству.

Цена на тмин на тот момент была 180 тысяч рублей с гектара. А пшеница давала 80 тысяч с гектара. Мы решили попробовать и засеяли почти тысячу гектаров.

Были проблемы: сорность, мелкосеменная культура. Тренировались три года. Тмин сильно упал в цене, до 40 тысяч за гектар. Было очень сложно его продавать. Нашли финнов, у которых завод перерабатывает три тысячи тонн в год. Предложили нашу тысячу — они отказались: "Да вы весь европейский рынок обвалите!"

Тмин — очень сложная культура, надо иметь соответствующее оборудование. Но мы не бросили, и она неплохо вписалась в оборот. Мы её до сих пор выращиваем, но только тот объём, который можно продать, — 600 тонн. Цена сейчас неплохая.

— Можно сказать, что вы фактически монополист? 90% тмина, продающегося в России, — это ваш тмин.

— Мы пишем, что мы "самый крупный производитель тмина в России". Мы продаём его через фирму в Подмосковье.

Что мешает фермерам выживать

— Сергей Александрович, скажите, а кто вам мешает жить? Кто отбирает часть вашей прибыли?

— Вы знаете, а я скажу кто. Государство даёт, и государство отбирает, нормальные люди.

Ввели пошлину на зерно, из-за этого мы теряем 50 млн рублей. Что получается? Мы недополучаем эти деньги, идём в банк, берём там кредит под 16%.

Для чего мы это делаем? Для чего государство? Оно, с одной стороны, как бы отобрало наши деньги, а с другой стороны, мы идём в банк и каждый год платим банку проценты в пределах 50 млн. И если с банком проблема, государство помогает банку. Не нам, а банку! Да, мы пользуемся льготными кредитами...

Я не понимаю, для чего нужен этот кругооборот? У нас забрали деньги, в банке нам дали. Мы работаем на банки, получается? Если бы эти 50 млн оставались у нас, мы бы не ходили и не просили в банках под 16% кредит.

Сегодня появилось очень много контролирующих надзорных органов. Я не говорю, что они нас душат, но они все почему-то завязаны на федеральные структуры. Если у нас случается какая-то проблема, приходится платить бешеные штрафы. И ничего не сделать. У них есть разная линейка взысканий, на первом этапе — предупреждения, но они выписывают сразу штрафы, говорят: "Нам спускают план, мы его должны выполнять. Если вам не нравится — подавайте в суд. Отсудите — мы не возражаем". Значит, мы должны бегать по судам, чтобы каждый раз отбиваться от надзорных органов? И они все завязаны на федеральный центр.

"Яблочный разгуляй" каждую осень

— Я знаю, что вы устраиваете праздник, о нём знают даже в Калининграде, и в Москве про него говорят...

— Лет десять назад, когда мы посадили первый яблоневый сад, появилась идея осенью провести "Яблочный разгуляй". Поставили сцену, приехали люди, которые захотели поторговать сельхозпродукцией, мы выставили свою продукцию, устроили гуляния. В первый год приехали почти три тысячи человек. И минсельхоз предложил проводить такое мероприятие ежегодно. В сентябре мы опять готовимся провести этот праздник: угостим своей продукцией, яблоками. Мы гостям только рады.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы андрей туманов калининградская область
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