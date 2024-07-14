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Олег Артюков
Asia Times: дедолларизация — один из главных страхов главы Минфина США

Глава Минфина США назвала одним из своих главных страхов дедолларизацию

3:05
Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность снижением доли  доллара в мировой экономике, назвав этот процесс одним из главных своих страхов, сообщает издание Asia Times.

Глава Минфина США назвала одним из своих главных страхов дедолларизацию
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Согласно данным издания, с таким заявлением Йеллен выступила на слушаниях в конгрессе 9 июля. Однако в статье не приведены прямые цитаты министра с данного мероприятия.

Это заявление Йеллен отличается от её прежних высказываний, когда она отрицала, что санкционная политика США против России может привести к утрате долларом своего статуса. В 2022 году Йеллен заявляла, что не видит серьёзных конкурентов для доллара и что его доминирование сохранится "долгое время".

Аналитик Стивен Джен из Eurizon SLJ Capital согласен с тем, что в 2022–2023 годах снижение доли доллара в международных расчётах ускорилось. На 2023 год его доля составляет 58% по сравнению с 73% в 2011 году.

"В 2022 году доллар пережил значительное падение своей рыночной доли как резервной валюты, вероятно, из-за агрессивного использования санкций. Экстраординарные меры, принятые США и их союзниками против России, заставили страны с большими валютными резервами пересмотреть свои позиции", — заявил Джен.

Процесс дедолларизации развивается уже давно, доля доллара в международных резервах неуклонно снижается, считает эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Бачеров. В конце 90-х — начале 2000-х годов она превышала 70%, а в 2020-х снизилась до менее чем 60% и продолжает уменьшаться.

Это связано не только с политическими факторами. Существует множество объективных причин, подталкивающих мир к отказу от доллара. Одной из основных является рост экономик развивающихся стран, которые всё чаще проводят торговые операции не только в долларах, но и в других валютах, включая свои собственные, отметил эксперт в комментарии для агентства "Прайм".

Конечно, недавние события, такие как санкции против России, блокировка суверенных резервов и риторика об их экспроприации, ускоряют процесс отказа от доллара. Этот процесс может ускориться ещё больше, если учитывать модели развития кризисов по каскадным принципам.

В настоящее время многие страны проявляют осторожность, одновременно настраивая и налаживая расчёты в других валютах, чтобы не зависеть ни от доллара, ни от систем расчётов, его обслуживающих. По мнению Алексея Бачерова, это означает, что как только будут достигнуты устойчивые положительные результаты и устранены недостатки, процесс перехода ускорится многократно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы джанет йеллен
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