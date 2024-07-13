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Олег Артюков
NetEase: Китай необычно отреагировал на предложение России по развитию Севморпути

В Китае рассказали о реакции Пекина на предложение России по Севморпути

2:31
Экономика

Несколько дней назад во Владивостоке прошло пятое заседание российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока. На встрече обсуждалось в том числе и развитие Северного морского пути.

В Китае рассказали о реакции Пекина на предложение России по Севморпути
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

Российская сторона предложила КНР присоединиться к проекту, а также поучаствовать в строительстве торгового флота. Реакция Пекина на это предложение оказалась необычной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase (перевод сайта АБН24).

Объёмы грузоперевозок по Севморпути за последние годы значительно выросли, но пока далеки от того уровня, которого планирует достичь Россия, говорится в материале.

Северный морской путь является кратчайшим морским маршрутом между Азией и Европой. Доставка товаров по нему проходит значительно быстрее, чем через Суэцкий канал. Однако из-за суровых климатических условий проход судов по этому маршруту большую часть года затруднён.

Перспективы Северного морского пути огромны, и Россия это прекрасно понимает. О важности этого проекта неоднократно говорил президент Владимир Путин.

На этом фоне Москва стремится сделать всё возможное, чтобы превратить этот логистический маршрут в популярное направление.

Поэтому Россия заинтересована в участии Китая в этом проекте. С таким предложением российские представители обратились к китайской стороне во время мероприятия во Владивостоке.

Однако пока китайская сторона ведёт себя сдержанно, считает автор материала. Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил, что Поднебесная готова работать вместе с Россией, но сотрудничество должно строиться на взаимоуважении и взаимовыгодных условиях.

Таким образом, в Китае дали понять, что будут вкладываться в Северный морской путь только после того, как убедятся в прибыльности этих инвестиций, считает автора материала. Он полагает, что Пекин решил проявить осторожность и дождаться от России гарантий окупаемости вложений.

В 2023 году был поставлен рекорд в 36,5 млн тонн и десятикратный рост транзита по Северному морскому пути. В перспективе перевозки по нему могут вырасти до объемов свыше 150 млн тонн в год.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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