Президент Финляндии Александр Стубб недавно сделал резонансное заявление, утверждая, что Пекин обладает значительным влиянием на Москву и способен одним звонком остановить её.
Хельсинки преувеличивает возможности Китая — и объясняется это завистью к Пекину, который может сотрудничать с Россией, в отличие от финского правительства, считает автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baijiahao.
"Недавно поступили интересные новости", — говорится в материале.
Несколько лет назад Финляндия резко изменила своё отношение к России. Ранее две страны активно сотрудничали и торговали, но теперь Хельсинки закрыло границу с Россией и ясно дало понять, что не хочет иметь с ней никаких дел.
Такое проявление неуважения вызвало негодование в России. Финские власти долгое время уверяли Россию, что Суоми останется нейтральной территорией. Однако в итоге Финляндия вступила в НАТО и присоединилась к санкциям против России.
Ответные действия РФ поставили финское руководство в сложное положение. Россия прекратила поставки древесины в Финляндию, что оказало на эту страну значительное влияние. Финны много лет закупали древесину у России, сберегая свои леса. Теперь, в условиях дефицита, Финляндия вынуждена использовать собственные леса для отопления зимой.
"В начале этого года российские лесопромышленники заявили о почти полной переориентации экспорта. Доля азиатских стран в поставках российской древесины достигла 98%, а главным партнёром стал Китай", — говорится в материале Baijiahao.
Его автор полагает, что финны теперь завидуют Китаю, который продолжает закупать российскую древесину, в то время как Финляндия страдает от последствий своих санкций. Они полагают, что Хельсинки мог избежать этой ситуации, если бы поддерживал нормальные отношения с Россией.
"Финляндия сама спровоцировала это затруднительное положение. После отказа от нейтрального статуса и вступления в НАТО такие результаты были неизбежны", — говорится в материале.
Ранее издание Tekniikka&Talous, ссылаясь на прогноз Института природных ресурсов Финляндии, сообщило, что стоимость древесины в стране будет ежегодно расти в среднем на десять процентов из-за санкций против России. Евросоюз, напомним, запретил импорт древесины из Российской Федерации.
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