В ЮАР не хотят стесняться импорта СПГ из России

В ЮАР хотят наладить поставки СПГ из России и не стесняются этого

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южно-Африканская Республика стремится расширить торговые отношения с Россией, рассматривая возможность импорта сжиженного природного газа. Об этом заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

"Мы хотим увеличить торговлю с Россией. Мы являемся членами БРИКС, и нам не следует стесняться импорта российского газа", — сказал Манташе на парламентских слушаниях по бюджету своего министерства.

Радиостанция SABC отмечает, что российский газ может поставляться на нефтеперерабатывающий завод южноафриканской компании PetroSA, расположенный в городе Мосселбай на юге страны.

В декабре 2023 года правительство ЮАР утвердило африканское подразделение российского "Газпромбанка" — Gazprombank Africa — партнёром по модернизации этого завода, остановленного в 2020 году, сообщает ТАСС.

"Газпромбанк" выиграл международный тендер на модернизацию завода в Мосселбае, представив наиболее эффективную инвестиционную программу, оцененную в 3,7 млрд рандов (204 млн долларов).

Власти ЮАР считают скорейший перезапуск завода в Мосселбае приоритетным проектом в области национальной энергетики.

На данный момент в ЮАР нет крупных разрабатываемых месторождений природного газа, и страна импортирует его в первую очередь из Мозамбика и Катара.

В то же время правительство планирует перевести значительную часть действующих тепловых электростанций с угля на газ, что значительно увеличит потребности страны в этом ресурсе.

Ранее стало известно, что экспорт российского сжиженного природного газа за первую половину 2024 года вырос на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 16,79 млн тонн.

По данным аналитической компании Kpler, сильнее всего поставки выросли в страны ЕС и Турцию — на 6,3% в годовом выражении, до 9,7 млн тонн.

В Европе крупнейшим покупателем стала Франция, увеличившая закупки на 86,8%, до 3,2 млн тонн. Второе место заняла Бельгия (+0,5%, 2,94 млн тонн). Лидировавшая в 2023 году Испания снизила закупки на 14,6%, до 2,55 млн тонн.

Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай снизился на 11,4%, до 2,5 млн тонн, в Японию — на 8,6%, до 2,77 млн тонн.