Россия остановила промысел японских рыбаков после претензий Токио

Россия остановила японский промысел в ответ на требование отремонтировать маяк

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Промысел морской капусты японскими рыбаками в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды будет приостановлен с 15 июля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Причина — ремонтные работы на маяке, расположенном на этом острове.

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В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что японские рыбаки добывают морскую капусту в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года. Добыча ведётся в российском территориальном море.

И ранее Япония предъявила претензии по поводу работы маяка.

"Недавно японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с "отключением света" на маяке, расположенном на данном острове. При этом сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало", — отмечается в сообщении МИД РФ.

От России "потребовали" возобновить стабильную работу маяка "для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты".

"В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В мае этого года были сообщения о том, что Россия и Япония провели первые за три года переговоры о квотах на вылов лососевых в российской 200-мильной зоне на 2024 год. Заседание российско-японской совместной комиссии по рыболовству прошло в формате видеоконференции.

Последний раз Москва и Токио договаривались по квотам на вылов лососевых японскими рыбаками в российской зоне в 2021 году. При этом квота на вылов лосося и форели российского происхождения японскими рыбаками в японской 200-мильной зоне все последние годы согласовывалась и утверждалась.

В частности, на 2024 год она установлена на уровне прошлого года в объеме 2050 тонн. В свою очередь, японская сторона должна выплатить России от 180 до 313 млн иен (1,22-2,13 млн долларов соответственно) в зависимости от реального объёма выловленной рыбы.

Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах друг друга на основе соглашения от 1984 года. Ежегодно страны проводят консультации для согласования квот на вылов морепродуктов и обсуждения других вопросов.

Однако после этих переговоров японские власти утвердили очередной пакет антироссийских санкций. Что едва ли можно считать стимулом для последующих переговоров о квотах на рыбную ловлю.