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Олег Артюков
Sohu: Россия может быть довольна — Индия перевезла из британских банков сто тонн золота

Индия вернула из британских банков сто тонн золота

2:58
Экономика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву, что стало весьма заметным событием. А незадолго до этого произошло ещё одно важное событие, хотя оно и осталось почти незамеченным — движение золотых запасов Нью-Дели, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Индия вернула из британских банков сто тонн золота
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Индия проводит разновекторную внешнюю политику, говорится в материале. С одной стороны, она тесно сотрудничает с Соединёнными Штатами и Великобританией, создавая впечатление, что стремится найти общие точки зрения с этими странами по многим вопросам.

С другой стороны, Индия порой ведёт себя довольно своенравно. Например, недавно стало известно, что индийское руководство начало вывозить золото из западных банков. Речь идёт о золотом запасе Индии, часть которого хранится в странах Запада.

В последнее время стало известно о значительном шаге Индии в области управления своими золотыми резервами. Страна приняла решение о репатриации ста тонн золота, которые ранее хранились в хранилищах Банка Англии.

В Китае полагают, что такие действия Индии стали неожиданным и нежелательным сюрпризом для Великобритании, поскольку она потеряла контроль над значительным объёмом драгоценного металла, который, хоть и не принадлежал ей напрямую, находился в её ведении.

Подобное перемещение золота Индией — событие беспрецедентное за последние три десятилетия. Такие действия выходят за рамки обыденности и вызывают интерес.

Основной причиной, по которой Индия может стремиться к возвращению золота на родину, является желание уменьшить зависимость от финансовых систем Запада. Уже долгое время в стране ведутся разговоры о переходе от использования доллара США в международных расчётах.

А золото, как известно, представляет собой один из наиболее надежных финансовых активов. В условиях глобальной нестабильности, сохранение золотого запаса вне границ своей страны может повлечь за собой риски.

Китайские эксперты отмечают, что Нью-Дели активно занимается подготовкой к отказу от использования доллара. И это является частью более широкой стратегии.

Индия, по всей видимости, следует примеру, заданному президентом России Владимиром Путиным, который неоднократно высказывался о рисках, связанных с западной финансовой системой и говорил о необходимости сокращения взаимодействия с ней.

Это вписывается в более обширный контекст глобальной дедолларизации, инициированной Россией. И, судя по всему, план Путина начинает приносить результаты: все больше государств задумываются о безопасности своих финансовых активов и увеличивают золотые резервы в хранилищах, подчёркивается в материале китайского автора.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нарендра моди
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