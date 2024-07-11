Россия стала основным поставщиком газа в Грецию

Основным поставщиком газа в Грецию стала Россия

4:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом полугодии 2024 года, обеспечив более 50% импорта, сообщил оператор газотранспортной системы этой страны DESFA. В четверг компания опубликовала итоги потребления природного газа за первую половину 2024 года. Согласно этим данным, внутреннее потребление природного газа в Греции увеличилось почти на 30 процентов.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

"Согласно данным DESFA за первую половину 2024 года, потребление газа в стране растет. Внутреннее потребление газа увеличилось на 29,76%, достигнув 30,78 тераватт-часов (ТВт.ч) по сравнению с 23,72 ТВт. ч за аналогичный период прошлого года. Напротив, общий спрос на газ снизился на 7,14% из-за сокращения экспорта", — заявили в компании.

Импорт природного газа составил 30,93 ТВт. ч, что немного меньше на 8,14% по сравнению с 33,67 ТВт. ч в первом полугодии 2023 года. Основным пунктом ввоза газа в страну в этот период был пункт Сидирокастро, через который поступает российский трубопроводный газ.

Пункт входа Неа Месимврия, через который поступает азербайджанский газ по Трансадриатическому трубопроводу, покрывал 19,52% спроса, что составляет 6,03 ТВт. ч. Импорт трубопроводного газа через пункт Кипи-Эвру был нулевым.

Компания также отметила, что поставки через Сидирокастро увеличились на 117,45% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Поставки СПГ через терминал Ревитуса за этот период уменьшились на 50,78%, однако доля импорта СПГ оставалась высокой и составляла почти треть (29,74%) от общего объема импорта природного газа, сообщает агентство "Прайм".

Внутреннее потребление составило 30,78 ТВт. ч, что примерно соответствует 2,66 миллиарда кубометров газа. В категории потребителей природного газа производители электроэнергии занимают 63,97% внутреннего спроса с объёмом 19,69 ТВт. ч (1,7 миллиарда кубометров газа), что на 30,92% больше по сравнению с прошлым годом.

Значительный рост потребления на 141,36% по сравнению с первым полугодием 2023 года также был зафиксирован среди промышленных предприятий и автозаправочных станций, на долю которых пришлось 4,61 ТВт. ч, или почти 14,97% внутреннего спроса.

Посол России в Греции Андрей Маслов в начала 2023 года отмечал, что сложно представить, в какой момент у властей Греции появится возможность полностью отказаться от российского газа.

"Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность, сказать трудно", — сказал он.

По словам посла, у компании "Газпром экспорт" существуют долгосрочные контракты с тремя греческими операторами на поставку газа. Он добавил, что стороны в полном объёме выполняют свои обязательства.

И не было сигналов от греческих компаний, что они намерены досрочно разорвать эти соглашения, отмечал дипломат.