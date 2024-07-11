La Nouvelle Tribune: Саудовская Аравия имеет тайное влияние на G7

Саудовская Аравия тайно давит на страны G7. И у неё получается

Из недавних новостей становится очевидно, что Саудовская Аравия оказывает тихое, но значительное давление на страны Группы семи, говорится в материале французского La Nouvelle Tribune.

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Согласно сообщению агентству Bloomberg, чиновники министерства финансов Саудовской Аравии подняли вопрос о возможной продаже части своих долговых активов в Европе, если западные союзники заморозят около 300 миллиардов долларов российских активов. Этот шаг, являющийся стратегическим ходом на дипломатической арене, предположительно был предпринят перед совещаниями G7 в мае и июне.

Потенциальные последствия такой акции были бы значительными: массовая распродажа европейских долговых активов, особенно выпущенных казначейством Франции, могла бы повлиять на финансовые рынки и затронуть курс евро. Саудовская Аравия, как будто владеет важной частью глобального экономического пазла, способной изменить его конфигурацию.

Мотивы Эр-Рияда остаются открытыми для интерпретаций: это может быть стратегическая позиция по отношению к Москве или стремление предотвратить создание прецедента для ареста иностранных активов?

Эта ситуация подчеркивает сложность современных международных отношений. Саудовская Аравия сохраняет хрупкий баланс между отношениями с Западом и общими интересами с Россией, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

С одной стороны, королевство способствовало обмену заключенными между Украиной и Россией. С другой стороны, оно развивает экономические связи с Москвой с начала конфликта на Украине, адаптируясь к новому геополитическому контексту.

Реакция стран Группы семи на эту ситуацию иллюстрирует вызовы современной дипломатии. В итоге лидеры G7 предложили Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченный процентами от замороженных российских активов. Это решение отражает попытку сбалансировать дипломатические и экономические соображения.

Помимо текущих проблем, эта ситуация поднимает более широкие вопросы об эволюции мирового порядка. Растущее влияние средних держав на решения крупных государств ставит под вопрос традиционный миропорядок. Применяя многомерный подход, Саудовская Аравия демонстрирует, что дипломатия XXI века — это сложная, многогранная игра.

Этот эпизод показывает динамичную природу альянсов и разнообразие интересов, поставленных на карту в контексте конфликта на Украине. В то время как различные игроки пытаются приспособиться к новой геополитической реальности, такие страны, как Саудовская Аравия, находят в этой ситуации возможность укрепить свои позиции на международной арене.

Столкнувшись с этой новой динамикой, странам Группы семи и их партнёрам придётся проявить большую дипломатическую ловкость, чтобы управлять постоянно меняющимся многополярным миром, говорится в материале французского издания.

Хотя, заметим, "дипломатическая ловкость" — это едва ли про государства, которые входят в Группу семи. Особенно если речь о политике Соединённых Штатов.