Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Sohu: Россия трижды расстроила руководство США

Россия трижды расстроила США за несколько недель

2:54
Экономика

В отношениях между государствами, где каждый шаг напоминает ход в шахматах, Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует мастерство стратегического мышления, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Россия трижды расстроила США за несколько недель
Фото: flickr.com by U.S. Department of State

В ответ на усиливающееся давление со стороны Запада, Москва предприняла ряд неожиданных и эффективных шагов, отмечает его автор. Несмотря на американскую агрессию и провокационные действия некоторых союзников США, Россия выбрала путь активной контратаки, а не отступления, считает он.

За последние недели Россия столкнулась с новыми санкциями со стороны США и их союзников, военными учениями Японии около Курильских островов и планами европейских стран использовать замороженные российские активы.

В таких условиях, где большинство лидеров выбрали бы защитную стратегию, Россия пошла по другому пути, трижды удивив Вашингтон своими действиями, говорится в материале.

Первым из этих шагов стала встреча Путина с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом на саммите ШОС. Турция, будучи членом НАТО и одновременно поддерживая тесные связи с Россией, играет роль "троянского коня" для Москвы. Содержание их беседы остается неизвестным, вызывая беспокойство в США, которые опасаются новых сюрпризов от этого союза.

Вторым шагом стало приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. С учетом того, что США рассматривают Индию как потенциального союзника, визит индийского премьера в Россию является неожиданным и неприятным сюрпризом для Вашингтона, особенно учитывая, что это первая зарубежная поездка Моди после его переизбрания.

Третьим и весьма заметным шагом стал визит кораблей российского военно-морского флота на Кубу. Автор материала считает, что этот демонстративный жест в разгар напряжённости в отношениях с США вызвал сильное беспокойство в Вашингтоне и послужил напоминанием о том, что российский флот способен достичь любого уголка мира.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что Белый дом и Минфин США не могут договориться по поводу новых антироссийских санкций.

Минфин предложил новые меры против танкеров "теневого флота" России. В частности, ведомство хочет ввести жёсткие штрафы в отношении всех судов и компаний, которые позволяют России продавать нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Это позволит ограничить их продажи или вывести их из эксплуатации.

Но в Белом доме опасаются, что это приведет к росту цен на нефть и негативно отразится по предвыборной кампании Байдена.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы куба индия япония
Обсудить
Новости Все >
Дмитрий Песков: блок НАТО полностью вовлечён в конфликт на Украине
В США обнаружена первая жертва вымирания из-за повышения уровня моря
Подготовка к свадьбе: идеальная кожа за месяц
Весёлые любители шашлыка: в Коломне грабители обнесли продуктовый магазин
Советы, как выглядеть хорошо, даже если у вас мало времени
Как избежать срывов на диете
PlayStation 5 обошла по продажам PlayStation 4, Xbox Series X|S отстает от Xbox One
ОКР заплатил спортсменам, не допущенным до Олимпиады
Алана Мамаева рассказала, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов
Первый рейс из Волгограда в Египет отправится 18 июля
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Авиаракеты Х-38М успешно выполняют работу по денацификации Украины Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
ОКР заплатил спортсменам, не допущенным до Олимпиады
Алана Мамаева рассказала, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов
Харьковская область постепенно отходит к России
Финансист Шеин: Систему с криптовалютой нужно основательно доработать
Певица Mia Boyka намерена подать в суд на блогера за пародию
Нарколог Холдин предупредил о риске онкологических заболеваний из-за алкоголя
Аналитик рассказал, куда лучше вложить миллион рублей
Стало известно, что делают кошки, пока спят люди
Срок продажи вторичного жилья в Москве вырос почти вдвое
Анна Калашникова заявила, что Анна Семенович скоро выйдет замуж за избранника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников