Sohu: Россия трижды расстроила руководство США

Россия трижды расстроила США за несколько недель

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отношениях между государствами, где каждый шаг напоминает ход в шахматах, Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует мастерство стратегического мышления, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

В ответ на усиливающееся давление со стороны Запада, Москва предприняла ряд неожиданных и эффективных шагов, отмечает его автор. Несмотря на американскую агрессию и провокационные действия некоторых союзников США, Россия выбрала путь активной контратаки, а не отступления, считает он.

За последние недели Россия столкнулась с новыми санкциями со стороны США и их союзников, военными учениями Японии около Курильских островов и планами европейских стран использовать замороженные российские активы.

В таких условиях, где большинство лидеров выбрали бы защитную стратегию, Россия пошла по другому пути, трижды удивив Вашингтон своими действиями, говорится в материале.

Первым из этих шагов стала встреча Путина с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом на саммите ШОС. Турция, будучи членом НАТО и одновременно поддерживая тесные связи с Россией, играет роль "троянского коня" для Москвы. Содержание их беседы остается неизвестным, вызывая беспокойство в США, которые опасаются новых сюрпризов от этого союза.

Вторым шагом стало приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. С учетом того, что США рассматривают Индию как потенциального союзника, визит индийского премьера в Россию является неожиданным и неприятным сюрпризом для Вашингтона, особенно учитывая, что это первая зарубежная поездка Моди после его переизбрания.

Третьим и весьма заметным шагом стал визит кораблей российского военно-морского флота на Кубу. Автор материала считает, что этот демонстративный жест в разгар напряжённости в отношениях с США вызвал сильное беспокойство в Вашингтоне и послужил напоминанием о том, что российский флот способен достичь любого уголка мира.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что Белый дом и Минфин США не могут договориться по поводу новых антироссийских санкций.

Минфин предложил новые меры против танкеров "теневого флота" России. В частности, ведомство хочет ввести жёсткие штрафы в отношении всех судов и компаний, которые позволяют России продавать нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Это позволит ограничить их продажи или вывести их из эксплуатации.

Но в Белом доме опасаются, что это приведет к росту цен на нефть и негативно отразится по предвыборной кампании Байдена.