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Олег Артюков
Sohu: в России намекнули на остановку торговлю юанями

В Китае рассказали о намёках России на остановку торговлю юанями

2:59
Экономика

За последние годы Китай и Россия значительно сблизились. Две не только активно торгуют и поддерживают друг друга на международной арене, но и продвигают свои национальные валюты в международных расчётах.

В Китае рассказали о намёках России на остановку торговлю юанями
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Недавно главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной задали вопрос о перспективах использования юаня в РФ. Её ответ был весьма интересным, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

По мнению его автора, Набиуллина повела себя необычно, когда ей задали вопрос о возможной приостановке торговли юанями в России. Это произошло несколько дней назад на пресс-конференции в Москве, где глава российского Центробанка сделала ряд любопытных заявлений.

В частности, она упомянула о сложностях с проведением трансграничных платежей, однако подчеркнула, что проблемы решаются, бизнес адаптируется к новым условиям.

Особое внимание привлёк её ответ на вопрос о перспективах торговли юанями на российской бирже. Набиуллина неожиданно допустила возможность приостановки этих торгов, как это было ранее сделано с долларами и евро. Она объяснила, что Центральный банк России учитывает все возможные риски, а потому такой такой сценарий не исключён.

По словам автора материала, это заявление вызвало озадаченность в Китае. Некоторые даже предположили, что Россия может отказаться от юаня и изменить курс в отношении Китая.

"Когда против России ввели финансовые санкции, президент Путин предпринял два шага. Во-первых, он потребовал от недружественных стран  использовать рубли для оплаты за природный газ. Во-вторых, он усилил сотрудничество с Китаем и начал использовать юань как резервную валюту для международных сделок", — говорится в материале.

Эти меры помогли России стабилизировать рубль и справиться с давлением западных санкций. В такой ситуации отказ от юаня был бы невыгоден для России.

Так о чём же говорила Набиуллина? По автора материала, глава Центрального банка России намекнула, что в мире есть силы, которые не нравится сотрудничество Китая и России. И они будут пытаться его разрушить, в том числе создавая трудности для торговых операций в юанях. Очевидно, что она имела в виду США, которые давно угрожают Китаю неприятными последствиями за сотрудничество с Москвой.

Отметим, на прошлой неделе заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния заявил, что регулятор не видит оснований для остановки торгов юанем на Московской бирже после того, как США ввели против неё санкции.

В Центробанке также подчёркивали, что биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк эльвира набиуллина
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