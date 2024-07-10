Саудовская Аравия пригрозила обвалить евро, если ЕС конфискует русские деньги

Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Накануне Саудовская Аравия пригрозила странам G7 избавиться от всех ценных бумаг Евросоюза, если те конфискуют 300 млрд долларов активов России.

Фото: pexels.com. by Pixabay, PDM

Это подтверждает и агентство Bloomberg.

Заявление очень неожиданное. А не спровоцирует ли демарш саудитов "принцип домино", когда все страны будут сбрасывать еврооблигации? И чем тогда это грозит Европейскому Союзу? И как будет выживать Киев, если русские деньги ему не достанутся?

На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.

А что это за заявление Эль-Рияда?

"Очень интересное, вообще максимально интересное заявление. Я просто еду с дачи, ещё не видела, но мне безумно интересно. Во-первых, конечно, это подрыв евро. Вы представляете, если они скидывают ценные бумаги в евро, соответственно, стоимость их резко снижается. И вообще это такой сигнал, который может привести к тому, что просто сократится количество евро как одной из резервной валюты в международных резервах стран. Нехорошо это будет для Европейского союза, но очень приятно, если честно, такое заявление".

Может спровоцировать, что все начнут всё-таки сбрасывать еврооблигации по примеру Саудовской Аравии?

"Все вряд ли. Есть страны, у кого масса этих облигаций чуть больше, у кого-то — поменьше. Здесь интересно, как поведут себя крупнейшие держатели. И если этим займутся крупнейшие держатели… Но опять-таки в международных экономических отношениях всё очень-очень взаимосвязано. Саудовская Аравия в наименьшей степени зависит от Европейского Союза и поэтому ведёт себя достаточно свободно. Есть страны, которые никогда не позволят себе это сделать, потому что у Евросоюза точно так же, как у Соединённых Штатов, есть ряд стран (а это очень касается бывших колоний), которые очень сильно экономически от них зависят. И вот они себе этого не позволят пока. Пока экономическая сцепка с ЕС очень крепка и сильна. Кто более независим, да, там может, почему нет. Здесь первые, кто могут последовать, это как раз те страны, которые в своей внешнеэкономической и политической позиции следуют в фарватере Саудовской Аравии. Таких немного".

А как будет выживать Киев, если русские деньги ему не достанутся? Я так понимаю, что они на это рассчитывают.

"Наверное, Киев будет выживать прекрасно, потому что если не будут эти деньги, то будут другие. Их всё равно найдут. Это надо понимать. К сожалению, как бы нам это не было прискорбно, но финансовая подушка у стран, которые на сегодняшний день откровенно воюют против нас, очень большая. И Киев здесь вообще ни разу не причём. Здесь уже на кону идет "не потерять лицо" в данной ситуации. Киев вообще не причём. Его будут накачивать деньгами столько, сколько нужно. Как принято говорить, до последнего украинца",

Всё-таки до последнего?

"Абсолютно. 100 процентов. Потому что как бы нам не было прискорбно, но финансовая подушка сыграет свою роль… Вы же понимаете, что те страны, которые сейчас идут против нас, это страны, которые эмитируют, выпускают мировую валюту. Поэтому найти средства — они найдут всегда".

Медведев: Замороженные на Западе наши деньги жалко, но Россия без них переживет