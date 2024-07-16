"У цен на плодоовощную продукцию есть своя динамика". Какая? Рассказывает экс-замминистра сельского хозяйства

Леонид Холод: в сельском хозяйстве есть дыра, которую нужно залатывать

8:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Земледелие

Что происходит с ценами на овощи, фрукты, ягоды? Как повлияли на урожай майские заморозки? Работает ли программа продовольственной безопасности? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответил доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод.

На какие продукты изменились цены и почему

— В чём причина изменения цен на овощи, фрукты и ягоды?

— Продуктов много, и так же много причин роста цен на них. Начнём с того, что подорожало за прошедший год.

Согласно данным Росстата, чемпионом подорожания за период май-2023 — май-2024 стала столовая свёкла, куриные яйца, чеснок, баранина, виноград, бананы, оливковое масло, помидоры, яблоки и изделия из птицы, то есть птица, переработанная в кулинарном вид: ножки, грудки и т. д.

Свёкла, возглавляющая этот список, подорожала на 71% по очень простой причине: в прошлом году был меньше урожай и, соответственно, меньше было предложений на рынке.

Что касается других продуктов, то некоторые, как это ни удивительно, подешевели. Среди них

репчатый лук, белокочанная капуста, гречневая крупа, лососевая икра, овсяная и перловые крупы, макаронные изделия.

И причины удешевления тоже совершенно различные.

Репчатый лук — его просто больше произвели, было больше предложений.

Капуста — был хороший урожай.

С крупами немного другая ситуация: было серьёзнейшее подорожание, после которого произошла ценовая коррекция в сторону стабилизации.

Некоторые продукты действительно подорожали, некоторые подешевели.

— На сколько в среднем подешевели продукты?

— По продуктам совершенно разные цифры.

Репчатый лук — на 38,5%,

капуста — на 18%,

гречневая крупа — на 8,5%,

икра — на 5,6%,

овсяная и перловая крупы — на 1,1%,

макаронные изделия — на 1%,

пшено — на уровне нуля практически.

Динамика цен на плодоовощную продукцию

— Скоро наступит осень, и все ожидают сезонное снижение цен. Вы согласны с этим?

— У цен на плодоовощную, растениеводческую продукцию есть своя динамика: в течение года они нелинейные, неодинаковые, они то растут, то падают.

Например, свёкла проходит следующие стадии...

На базовый урожай местной продукции, когда на рынок выбрасывается много овощей, цена падает до самого минимума. Потом свёкла начинает храниться, соответственно, цена растёт. Потом появляется совершенно другой продукт, ранняя свёкла, она находится в совершенно другой ценовой категории, соответственно, цена резко повышается за счёт этого фактора.

Добавим туда импортную продукцию, которая ещё больше повышает цену, и потом снова появляется базовый урожай. На примере свёклы — на снижение цен на неё совершенно уверенно можно рассчитывать в конце июля. Почему? Потому что начнёт поступать урожай из малых, средних предприятий, которые создают конкурентные предложения на рынке, а потом подоспеет и продукция больших товарных хозяйств.

По моркови, помидорам и огурцам — конец июля.

По пшенице, по зерновым и зерно-бобовым — конец августа, сентябрь, октябрь.

Вот такая ценовая динамика повторяется каждый год. Максимальные цены — в мае и в июне.

Почему подорожали яблоки и ягоды

— Давайте поговорим о подорожании ягод и некоторых фруктов. В росте цен виновата лишь погода, или, на ваш взгляд, есть и другие причины, не связанные с природными факторами?

— Есть, конечно. Производство яблок, так же как и производство ягодных культур, в этом году серьёзно пострадало от майских повторных заморозков. Подорожание произошло в силу физического и психологического факторов.

Физический фактор

На рынке стало меньше продукта, соответственно, обычного снижения цен за счёт поступления массовой российской продукции не было. Импортная продукция была в хороших объёмах, и цены снизились, но не до того уровня, до которого они могли снизиться, если бы было массовое предложение нашей черешни.

Психологический фактор

Было очень много разговоров вокруг майских заморозков, и когда начала поступать молодая черешня из ближнего зарубежья, не получилось ценового провала.

Очевидно, что предложения отечественной продукции в этом году будет меньше, и, соответственно, всё будет заменяться импортной продукцией, цены на которую формируются несколькими факторами, лежащими вне зоны урожайности:

курсом валюты, логистикой, конъюнктурой в тех странах, где мы покупаем.

Яблоки мы будем покупать, скорее всего, в Сербии, Турции, Азербайджане, в Центральной Азии. И здесь цены будут зависеть от конъюнктурных факторов.

Цены на товары типа бананов, какао, кофе напрямую зависят от динамики мировых цен, которые регулируются всеобщим глобальным спросом и предложением.

О программе продовольственной безопасности

— Как выполняется программа продовольственной безопасности? И воспроизводится ли семенной фонд?

— В целом, доктрина выполняется. У нас есть целевые показатели производственной независимости, и они практически по всем позициям выполнены, кроме

молока, поваренной соли и ряда подвидов плодоовощной продукции.

По этим продуктам нужно прилагать усилия для того, чтобы преодолеть недостачу на рынке.

Что касается плодоовощной продукции, нужно отдавать себе отчёт в том, что наша страна всё-таки не в тропиках расположена и часть плодоовощной продукции просто физически не может выращиваться в объёмах, необходимых для потребления. Я говорю не про бананы и ананасы, а про персики, нектарины, которые можно было бы в каких-то объёмах производить, но всё равно объёмы будут недостаточные.

Что касается семян — это больной вопрос, один из тех, который входит в большой блок проблемы технологической зависимости нашего АПК. Значит, мы сегодня критически зависим от поставки

химии, машин и оборудования, запчастей, семян.

Для справки скажу, что из импортных семян производится

сахарная свёкла — на 90%, кукуруза — на 70%, пшеница — на 20%, картофель — 50%.

Такая же ситуация и в животноводстве. Мы сильно зависим от поставки племенного яйца, генетических материалов для животноводства: это эмбрионы для поросят, для крупного рогатого скота и т. д.

Это, конечно, категорически нельзя назвать приемлемым. Семенной фонд нужно создавать, другого выхода нет. Почему?

Во-первых, любая уважающая себя страна производит такие стратегически важные вещи сама. Во-вторых, есть такое понятие, как "районирование". Чужая культура может быть абсолютно великолепна, но она великолепна в другом месте. У нас свои условия, у нас была научная база, где делали исходные сорта и исходный генетический материал, и она сохранилась.

Но в результате многочисленных реформ ушла центральная часть — связь между наукой, которая создаёт новые сорта, новые породы животных, и конечным потребителем, то есть товарными хозяйствами.

Это племенные продукты, семеноводческие репродукторы и т. д., которые могли бы тиражировать, соответственно, селекционные и племенные достижения. Очевидно, что это та дыра, которую нужно залатывать.

— Вы удовлетворены темпами развития в России новых технологий в области сельского хозяйства?

— Когда мы говорим о сельском хозяйстве, вообще о живом производстве, там нельзя быть удовлетворённым окончательно и бесповоротно. Даже абсолютно идеальное хозяйство всё равно нужно развивать.

Что касается тепличного хозяйства. В последнее время появились фантастические современные компьютеризированные мощности защищённого грунта абсолютно.

Гидропоника — это известный метод, который, кстати, применялся ещё при социализме, он распространяется и хорошо работает. Но тут нужно отметить, что весьма велик объём импортной продукции.