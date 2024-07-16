"У цен на плодоовощную продукцию есть своя динамика". Какая? Рассказывает экс-замминистра сельского хозяйства

Что происходит с ценами на овощи, фрукты, ягоды? Как повлияли на урожай майские заморозки? Работает ли программа продовольственной безопасности? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответил доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод.
— В чём причина изменения цен на овощи, фрукты и ягоды?
— Продуктов много, и так же много причин роста цен на них. Начнём с того, что подорожало за прошедший год.
Согласно данным Росстата, чемпионом подорожания за период май-2023 — май-2024 стала столовая свёкла, куриные яйца, чеснок, баранина, виноград, бананы, оливковое масло, помидоры, яблоки и изделия из птицы, то есть птица, переработанная в кулинарном вид: ножки, грудки и т. д.
Свёкла, возглавляющая этот список, подорожала на 71% по очень простой причине: в прошлом году был меньше урожай и, соответственно, меньше было предложений на рынке.
Что касается других продуктов, то некоторые, как это ни удивительно, подешевели. Среди них
И причины удешевления тоже совершенно различные.
Некоторые продукты действительно подорожали, некоторые подешевели.
— На сколько в среднем подешевели продукты?
— По продуктам совершенно разные цифры.
— Скоро наступит осень, и все ожидают сезонное снижение цен. Вы согласны с этим?
— У цен на плодоовощную, растениеводческую продукцию есть своя динамика: в течение года они нелинейные, неодинаковые, они то растут, то падают.
Например, свёкла проходит следующие стадии...
Добавим туда импортную продукцию, которая ещё больше повышает цену, и потом снова появляется базовый урожай. На примере свёклы — на снижение цен на неё совершенно уверенно можно рассчитывать в конце июля. Почему? Потому что начнёт поступать урожай из малых, средних предприятий, которые создают конкурентные предложения на рынке, а потом подоспеет и продукция больших товарных хозяйств.
Вот такая ценовая динамика повторяется каждый год. Максимальные цены — в мае и в июне.
— Давайте поговорим о подорожании ягод и некоторых фруктов. В росте цен виновата лишь погода, или, на ваш взгляд, есть и другие причины, не связанные с природными факторами?
— Есть, конечно. Производство яблок, так же как и производство ягодных культур, в этом году серьёзно пострадало от майских повторных заморозков. Подорожание произошло в силу физического и психологического факторов.
На рынке стало меньше продукта, соответственно, обычного снижения цен за счёт поступления массовой российской продукции не было. Импортная продукция была в хороших объёмах, и цены снизились, но не до того уровня, до которого они могли снизиться, если бы было массовое предложение нашей черешни.
Было очень много разговоров вокруг майских заморозков, и когда начала поступать молодая черешня из ближнего зарубежья, не получилось ценового провала.
Очевидно, что предложения отечественной продукции в этом году будет меньше, и, соответственно, всё будет заменяться импортной продукцией, цены на которую формируются несколькими факторами, лежащими вне зоны урожайности:
Яблоки мы будем покупать, скорее всего, в Сербии, Турции, Азербайджане, в Центральной Азии. И здесь цены будут зависеть от конъюнктурных факторов.
Цены на товары типа бананов, какао, кофе напрямую зависят от динамики мировых цен, которые регулируются всеобщим глобальным спросом и предложением.
— Как выполняется программа продовольственной безопасности? И воспроизводится ли семенной фонд?
— В целом, доктрина выполняется. У нас есть целевые показатели производственной независимости, и они практически по всем позициям выполнены, кроме
По этим продуктам нужно прилагать усилия для того, чтобы преодолеть недостачу на рынке.
Что касается плодоовощной продукции, нужно отдавать себе отчёт в том, что наша страна всё-таки не в тропиках расположена и часть плодоовощной продукции просто физически не может выращиваться в объёмах, необходимых для потребления. Я говорю не про бананы и ананасы, а про персики, нектарины, которые можно было бы в каких-то объёмах производить, но всё равно объёмы будут недостаточные.
Что касается семян — это больной вопрос, один из тех, который входит в большой блок проблемы технологической зависимости нашего АПК. Значит, мы сегодня критически зависим от поставки
Для справки скажу, что из импортных семян производится
Такая же ситуация и в животноводстве. Мы сильно зависим от поставки племенного яйца, генетических материалов для животноводства: это эмбрионы для поросят, для крупного рогатого скота и т. д.
Это, конечно, категорически нельзя назвать приемлемым. Семенной фонд нужно создавать, другого выхода нет. Почему?
Но в результате многочисленных реформ ушла центральная часть — связь между наукой, которая создаёт новые сорта, новые породы животных, и конечным потребителем, то есть товарными хозяйствами.
Это племенные продукты, семеноводческие репродукторы и т. д., которые могли бы тиражировать, соответственно, селекционные и племенные достижения. Очевидно, что это та дыра, которую нужно залатывать.
— Вы удовлетворены темпами развития в России новых технологий в области сельского хозяйства?
— Когда мы говорим о сельском хозяйстве, вообще о живом производстве, там нельзя быть удовлетворённым окончательно и бесповоротно. Даже абсолютно идеальное хозяйство всё равно нужно развивать.
Что касается тепличного хозяйства. В последнее время появились фантастические современные компьютеризированные мощности защищённого грунта абсолютно.
Гидропоника — это известный метод, который, кстати, применялся ещё при социализме, он распространяется и хорошо работает. Но тут нужно отметить, что весьма велик объём импортной продукции.
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