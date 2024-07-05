Секрет миллионера: как из финансовой проблемы сделать прибыль

6:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Успешный предприниматель, автор популярного в России сервиса "Бизнес-партнёрка" Оксана Синельникова рассказала, как смогла пережить неудачу, с нуля построила новый бизнес и заработала целое состояние.

Фото: The Blue Diamond Gallery is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

В современном мире очень много людей живут в долг. По итогам 2021 года объём выданных кредитов россиянам достиг рекордной суммы — 14 трлн рублей, сообщает аналитическая компания Frank RG. Вместе с тем растёт и количество банкротов. Только за первый квартал текущего года, по данным портала "Федресурс", суды признали несостоятельными более 50 тысяч граждан. Всего же за время существования судебной процедуры личного банкротства с 2015 года официально разорились более полумиллиона россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Однако банкротство — не повод отчаиваться, считает опытный бизнесмен Оксана Синельникова, которая после банкротства сумела добиться материального успеха, основать успешную компанию с многомиллионными оборотами, а также создать уникальный сервис для бизнеса, которым пользуются крупнейшие в России компании. Сейчас предприниматель уверена, что даже из собственного банкротства можно извлечь выгоду, и дает ценные советы тем, кто попал в затруднительное финансовое положение.

Искать и не сдаваться

Оксана, как большинство других людей, всегда стремилась к саморазвитию и творческому поиску. Получила два высших образования, 10 лет работала в фармакологической сфере и ещё 5 лет — в юриспруденции. Затем поняла — хочет собственное дело. Вместе с мужем решилась открыть свою компанию, но что-то пошло не так.

"Мы вложили в наш первый проект все свои сбережения и взяли в кредит два миллиона рублей. Потерпели банкротство, остались без фирмы и с большим долгом", — вспоминает Оксана Синельникова.

Пережив неудачу, Оксана не стала опускать руки: оформила ИП и продолжила работать ещё усерднее. В новом деле она использовала юридические знания и практический опыт в предпринимательстве — открыла офис и начала оказывать услуги по регистрации бизнеса — то, что умела делать очень хорошо. Все вырученные деньги при этом вкладывала в коммерческую недвижимость: покупала помещения, сдавала в аренду, организовывала ремонт, продавала, а затем покупала новый объект.

Так постепенно удалось вырваться из долгов и почувствовать почву под ногами. Капитал начал расти и пришло время расширяться.

Решить проблему и заработать на этом

Во время регистрации бизнесов Оксана обратила внимание на ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться агентам при создании расчётных счетов и передаче клиентов на банковское обслуживание. С каждым из банков приходилось заключать отдельный договор, коммуникация отнимала много времени; вознаграждение за передачу новых клиентов поступало только спустя два месяца, а ставка зависела от объёма регистраций. Тогда у Синельниковой родилась идея создать удобную платформу, способную решить все эти проблемы.

"С такими трудностями постоянно сталкиваются консалтинговые, бухгалтерские агентства, колл-центры, юристы. Мне захотелось создать сервис-посредника, который ускорит работу и будет выгоден всем. Теперь достаточно заключить лишь один договор с нами, гонорар выплачивается сразу из собственных резервов и по самой высокой ставке, а обратная связь происходит моментально через мессенджеры", — объясняет предприниматель.

Оксана самостоятельно проработала концепцию онлайн-сервиса, составила техзадание, нашла айти-специалиста и дизайнера. Провела огромное количество встреч с потенциальными партнёрами по всей стране и организовала работу по их подключению к сервису.

Ее бренд "Бизнес-Партнерка" появился на рынке в 2020 году и стремительно набрал обороты. Компания и её сервис получились уникальными — подобных условий в России сейчас больше никто не предлагает. К платформе тут же присоединились сотни субагентов и самые крупные банки России, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзен банк. А спустя год Альфа-банк признал компанию "Бизнес-партнёрка" своим самым крупным и прибыльным партнёром в стране и присудил Синельниковой первое место по итогам конкурса "Миллионер — это просто".

Сервис оказался поистине значимым инструментом для банковской сферы, поскольку стал приводить банкам более 35 тысяч клиентов ежегодно, а благодаря несомненному руководящему таланту Синельниковой удалось обеспечить годовой оборот компании в районе 100 млн рублей. Таким образом Оксана не только создала успешный бизнес, но и увеличила свою прибыль в 10 раз и стала долларовым миллионером.

Верить в себя и ставить амбициозные цели

На пути к успеху Синельникова часто сталкивалась с трудностями, но каждый раз горела своей мечтой и верила, что всё получится. Однако одной только энергии мало, говорит предприниматель, важно постоянно развиваться, обновляя свои знания. Чтобы достичь своих целей Оксана Синельникова изучала разные дисциплины, став в итоге экспертом в маркетинге, юриспруденции, экономике. И сейчас, будучи долларовым миллионером, продолжает учиться новому.

"Мой совет — не останавливаться на достигнутом и постоянно работать над собой. Нужно изучать новые направления, вливаться в бизнес-сообщества, много читать и анализировать тренды, выходить из зоны комфорта и менять свои привычки", — говорит предприниматель.

При этом она признается, что большое значение для нее всегда имела поддержка мужа и детей. Поэтому, затевая серьезные проекты, она советует не забывать и о внимании к семье. Умение выстраивать коммуникации с людьми, не только близкими, — одно из важных качеств, способствующих успеху. Оксане удается успешно налаживать контакты не только с семьёй и деловыми партнёрами, но и со своими подписчиками в социальных сетях. Только в инстаграмме на ее страницу подписаны более 70 тысяч человек.

Сейчас Оксана Синельникова работает над реализацией нового большого проекта, планирует создать уникальный сервис по управлению недвижимым имуществом и шутит, что её новая цель — покорить мир.