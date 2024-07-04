Baijiahao: Новая Зеландия первой испытала на себе новую тактику России

В Китае рассказали, как Новая Зеландия испытала на себе новую тактику России

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин несколько дней назад принял участие в совещании, посвященном вопросам кораблестроения. И сделал довольно резонансное заявление, которое касалось в том числе и санкций, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул, что Россия должна очень серьёзно относиться к угрозам в свой адрес и разрабатывать адекватные меры реагирования с учётом всех возможных рисков. И первой под удар попала Новая Зеландия, говорится в материале.

На фоне ухудшения отношений с Россией представители Запада стараются привлечь как можно больше стран для оказания давления на Москву, вплоть до самых экзотических.

В частности, Новая Зеландия, находясь на большом расстоянии от Российской Федерации и имея минимальное экономическое взаимодействие, также была вынуждена ввести санкции против России. Недавно Веллингтон объявил о расширении этих ограничений. К аналогичным мерам прибегла и Австралия.

Под новозеландские и австралийские санкции попали несколько десятков российских физических и юридических лиц. Эти действия могли бы остаться незамеченными из-за своей незначительности, если бы не ответная реакция России.

Москва ввела санкции в ответ, включив в список 36 новозеландцев, среди которых оказались политики, общественные деятели, военные и журналисты. Против Австралии также были введены санкции, но на этот раз под них попали 27 человек.

"Россия предприняла ответные меры и установила новые правила игры для своих противников", — считает автор материала.

Он считает, что действия России привлекли большое внимание международного сообщества. Возникли вопросы: зачем Москва вообще реагировала на новозеландские провокации, если они совершенно ни на что не влияют? Новая Зеландия, в отличие от Австралии, имеет небольшой вес на мировой арене и стремится к нейтралитету.

По мнению китайских аналитиков, дело в новой тактике Москвы: теперь она будет реагировать на любое недружелюбное действие, как и заявлял Владимир Путин.

"Санкции России против Новой Зеландии и Австралии — это не только прямой ответ этим двум странам, но и сигнал для США и остального Запада. Таким образом РФ дала понять, что теперь реакция последует на любые внешние угрозы", — считает автор материала.

Что касается Новой Зеландии, то ей не повезло первой испытать новую тактику России. Новозеландцы привлекли внимание Путина и за это поплатились. Если они продолжат в том же духе, то ответы РФ будут становиться всё более жесткими, подчёркивается в материале Baijiahao.