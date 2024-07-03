Новак: Россия готова продолжать поставки газа через Украину

Новак сообщил о готовности России продолжить транзит газа через Украину

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил самой Украины. Россия, со своей стороны, готова продолжать поставки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, CC BY 3.0

"От Украины зависит транзит через её территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", — сказал он в ответ на вопрос о перспективах транзита российского газа через Украину в Европу.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко в марте заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Между тем, европейские чиновники ведут переговоры с украинскими коллегами о сохранении транзита газа через территорию Украины, сообщило ранее агентство Bloomberg.

Одним из обсуждаемых вариантов является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка в Европу по российскому газопроводу через территорию Украины. Это позволит Европе избежать прямой покупки российского газа, по поводу которой европейцы делают вид, что испытывают неловкость. Это, дескать, важность в контексте усилий по ограничению доходов Москвы, отмечало агентство.

Хотя, заметим, относительно импорта сжиженного природного газа из России в Европе не испытывают, наращивая закупки.

По мнению Bloomberg, план по поставкам газа из Азербайджана может быть выгоден и России, если транзит будет организован в формате обмена, что позволит Москве перенаправлять свой газ в другие регионы.

Вопрос в том, где, собственно, Азербайджан возьмёт такие объёмы газа, чтобы заменить российские поставки через Украину, пусть и значительно сократившиеся.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков отмечал, что азербайджанская компания SOCAR не может просто взять и увеличить объём добычи на 15 млрд кубометров газа ежегодно.

"Поэтому речь может идти о том, чтобы тот же самый SOCAR стал просто посредником. Он будет покупать газ у "Газпрома", "Газпром" ему продаёт, а он перепродаёт европейским компаниям. Но тогда возникает вопрос, зачем всё это придумано, если Россия, "Газпром" будут получать точно такие же деньги, как и раньше, если физически это тот же самый российский газ, который поставляется в Европу?", — отмечал Юшков в комментарии для BFM. ru.

Напомним, в Евросоюзе ранее уверяли, что не заинтересованы в сохранении транзита российского газа через Украину. Хотя судя по сообщениям прессы, какие-то варианты в ЕС всё же рассматривают и хотели бы по-прежнему получать энергоресурсы по этому маршруту.