Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Индия установила рекорд в закупках российской нефти

Индия ставит рекорды в импорте нефти из России

4:23
Экономика

Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне достигли исторического максимума — 1,6 млн баррелей в сутки, отмечается в обзоре аналитической компании Kpler. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с июнем прошлого года и на 2,2% по сравнению с маем, когда был установлен предыдущий рекорд.

Индия ставит рекорды в импорте нефти из России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В целом импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю наблюдений, достигнув 2,13 млн баррелей в сутки. Выше он был только в мае 2023 года, когда составил 2,15 млн баррелей в сутки. Как указано в обзоре, объем 2,13 млн баррелей в сутки эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта.

Импорт дальневосточных сортов нефти из России, таких как ESPO (ВСТО) и Sokol, возобновился после небольшого перерыва, но остается ниже среднего уровня 2023 года. В июне поставки ESPO в индийские НПЗ составили 103 тыс. баррелей в сутки, а Sokol — 51 тыс. баррелей в сутки, что ниже среднего уровня в 107 тыс. и 152 тыс. баррелей в сутки соответственно, зафиксированного в те месяцы, когда в 2023 году велись поставки.

Впервые с апреля 2023 года индийская компания Reliance стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Reliance обогнала IOC, которая обычно была главным импортером сырья из России. Подавляющее большинство этого объема составила нефть марки Urals.

"Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые обладают глубокими возможностями по нефтепереработке. Также важную роль играет цена: ВСТО продается со скидкой один доллар к баррелю Brent, а Urals стабильно на два-три доллара дешевле. При этом объёмы Urals больше, и Китай его не покупает в таких количествах, как ВСТО", — пояснил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона в разговоре с РБК.

В конце мая агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника, сообщило, что Reliance подписала годовой контракт с "Роснефтью" на покупку в рублях как минимум трёх миллионов баррелей нефти в месяц, в основном марки Urals. Переход на оплату в рублях с иностранными партнёрами — это ответ России на западные санкции. Компания "Роснефть" в ответ на запрос агентства Reuters заявила, что Индия является стратегическим партнёром нефтяной компании, но не стала комментировать конфиденциальные соглашения.

Поскольку Индия увеличивает импорт более тяжёлой российской нефти, её НПЗ требуется лёгкая нефть для уравновешивания плотности перерабатываемых объёмов. В ответ на это индийские НПЗ стали увеличивать закупки сланцевой нефти из США. В июне импорт американской нефти составил более 370 тыс. баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с января 2023 года. Подавляющее большинство этого объёма пришлось на сорт WTI Midland.

Рост поставок российской нефти сильнее всего сказался на объёмах импорта нефти из Саудовской Аравии. В июне импорт из этой страны составил всего 430 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким показателем с января 2014 года.

Главная причина заключается в разнице в цене: Urals продаётся со скидкой три-четыре доллара за баррель к сорту Dubai, в то время как среднесернистая нефть из Саудовской Аравии — с премией примерно три доллара за баррель. Таким образом, разница в цене между сортами составляет шесть-семь долларов. Так что разница, учитывая объёмы закупок нефти, составляет весьма существенную сумму.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нефть саудовская аравия
Обсудить
Новости Все >
Простой способ вернуть рулю чистоту с использованием популярной игрушки
Россия напомнила финнам урок "Зимней войны"
Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с поражением мозга
NC: машины с "автопилотом" в шесть раз аварийнее обычных на закате
Первый пятизвездочный отель Пекина уже полгода без посетителей
Александр Лукашенко: "Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по цели"
Как подготовить растения клубники к будущему сезону
Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне
Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах
Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин Хилари Клинтон советует "Порошенко" идти в наступление Дмитрий Плотников ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с поражением мозга
NC: машины с "автопилотом" в шесть раз аварийнее обычных на закате
Александр Лукашенко: "Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по цели"
Как подготовить растения клубники к будущему сезону
Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне
Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах
Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов
Индия ставит рекорды в импорте нефти из России
Актёр Мэттью Перри оставил больше 120 миллионов долларов наследства
Почему кошка спит возле головы или возле ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников