Индия установила рекорд в закупках российской нефти

Индия ставит рекорды в импорте нефти из России

4:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне достигли исторического максимума — 1,6 млн баррелей в сутки, отмечается в обзоре аналитической компании Kpler. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с июнем прошлого года и на 2,2% по сравнению с маем, когда был установлен предыдущий рекорд.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В целом импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю наблюдений, достигнув 2,13 млн баррелей в сутки. Выше он был только в мае 2023 года, когда составил 2,15 млн баррелей в сутки. Как указано в обзоре, объем 2,13 млн баррелей в сутки эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта.

Импорт дальневосточных сортов нефти из России, таких как ESPO (ВСТО) и Sokol, возобновился после небольшого перерыва, но остается ниже среднего уровня 2023 года. В июне поставки ESPO в индийские НПЗ составили 103 тыс. баррелей в сутки, а Sokol — 51 тыс. баррелей в сутки, что ниже среднего уровня в 107 тыс. и 152 тыс. баррелей в сутки соответственно, зафиксированного в те месяцы, когда в 2023 году велись поставки.

Впервые с апреля 2023 года индийская компания Reliance стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Reliance обогнала IOC, которая обычно была главным импортером сырья из России. Подавляющее большинство этого объема составила нефть марки Urals.

"Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые обладают глубокими возможностями по нефтепереработке. Также важную роль играет цена: ВСТО продается со скидкой один доллар к баррелю Brent, а Urals стабильно на два-три доллара дешевле. При этом объёмы Urals больше, и Китай его не покупает в таких количествах, как ВСТО", — пояснил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона в разговоре с РБК.

В конце мая агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника, сообщило, что Reliance подписала годовой контракт с "Роснефтью" на покупку в рублях как минимум трёх миллионов баррелей нефти в месяц, в основном марки Urals. Переход на оплату в рублях с иностранными партнёрами — это ответ России на западные санкции. Компания "Роснефть" в ответ на запрос агентства Reuters заявила, что Индия является стратегическим партнёром нефтяной компании, но не стала комментировать конфиденциальные соглашения.

Поскольку Индия увеличивает импорт более тяжёлой российской нефти, её НПЗ требуется лёгкая нефть для уравновешивания плотности перерабатываемых объёмов. В ответ на это индийские НПЗ стали увеличивать закупки сланцевой нефти из США. В июне импорт американской нефти составил более 370 тыс. баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с января 2023 года. Подавляющее большинство этого объёма пришлось на сорт WTI Midland.

Рост поставок российской нефти сильнее всего сказался на объёмах импорта нефти из Саудовской Аравии. В июне импорт из этой страны составил всего 430 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким показателем с января 2014 года.

Главная причина заключается в разнице в цене: Urals продаётся со скидкой три-четыре доллара за баррель к сорту Dubai, в то время как среднесернистая нефть из Саудовской Аравии — с премией примерно три доллара за баррель. Таким образом, разница в цене между сортами составляет шесть-семь долларов. Так что разница, учитывая объёмы закупок нефти, составляет весьма существенную сумму.