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Олег Артюков
Sky News: Европа по-прежнему зависит от газа из России. И не желает что-либо менять

Европа зависит от от газа из России и не желает это менять

3:16
Экономика

С самого начала конфликта на Украине европейские политики заявляли о намерении избавиться от "зависимости" от импорта российского топлива. Однако несмотря на значительное сокращение трубопроводных поставок, объём поставляемого Москвой в Европу сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных уровней, отмечает редактор Sky News Эд Конвей.

Европа зависит от от газа из России и не желает это менять
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Сегодня Европа по-прежнему зависит от российского газа, который теперь поступает морским путём. Более того, буквально в прошлом месяце Москва обогнала Вашингтон, став вторым по величине поставщиком газа на континент, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Именно этот российский газ помог Европе пополнить запасы в хранилищах и поддержать тяжёлую промышленность.

Он также способствовал резкому снижению цен на энергоносители после их максимального уровня в начале конфликта. В то время многие участники рынка ожидали полного прекращения поставок, что могло бы иметь катастрофические последствия для континента.

Возможно, это объясняет, почему европейские политики до сих пор не запретили импорт российского газа. Они понимают, что их экономике будет сложно выдержать новый резкий скачок инфляции, который почти наверняка произойдет, если они полностью откажутся от импорта из России.

Интересно также отметить, что британский бизнес играет значительную роль в том, что российский СПГ попадает на европейский рынок. Например, компания Seapeak, расположенная в Глазго, "частично владеет" танкером "Яков Гаккель", на котором поставляют СПГ в Европу.

То, что британская компания может способствовать этой выгодной для России торговле, может показаться неожиданным, но в этом нет ничего противозаконного. Просто режим санкций против Москвы оказывается "значительно менее надёжным", чем можно было предположить, говорится в материале Sky News.

Таким образом, ЕС и Великобритания продолжают поддерживать свою промышленность, энергетические и тепловые сети российским топливом, одновременно уверяя себя, что делают всё возможное для борьбы с Владимиром Путиным.

"Это неприятная ситуация. Но учитывая, что альтернатива — это новый кризис стоимости жизни, в Европе нет особого желания что-то менять", — подчёркивает Конвей.

Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% год к году, до 16,79 млн тонн. Более всего — в страны Евросоюза, на 6,3%. Крупнейшим покупателем стала Франция, которая нарастила закупки СПГ из РФ на 86,8% до 3,2 млн тонн.

Испания, занимавшая первое место среди покупателей российского СПГ в ЕС в 2023 году, в первом полугодии 2024 года снизила закупки СПГ из РФ на 14,6%, до 2,55 млн тонн.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция евросоюз
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