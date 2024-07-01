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Олег Артюков
Солнечная энергетика стала проблемой для сельского хозяйства Европы

Европейские фермеры стали сдавать землю под солнечные фермы

2:32
Экономика

В 2023 году солнечные панели обеспечили шесть процентов мировой электроэнергии. По прогнозам BloombergNEF, в 2024 году будет установлено ещё 585 гигаватт новых солнечных мощностей.

Европейские фермеры стали сдавать землю под солнечные фермы
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Тем временем в Европе разгораются споры по поводу землепользования — в том, что касается сельскохозяйственных земель и солнечных ферм.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что солнечные панели угрожают продовольственному суверенитету страны.

В ответ на эту проблему итальянское правительство издало чрезвычайный указ, запрещающий фермерам сдавать свои земли в аренду компаниям, которые занимаются строительством солнечных ферм.

В Великобритании министр энергетической безопасности Клэр Коутиньо отметила, что развитие солнечной энергетики не должно ставить под угрозу продовольственную безопасность страны.

Она потребовала от местных советов отклонять проекты на высококачественных сельскохозяйственных землях, сообщает издание "Нефть и капитал".

Подобные споры возникают также в Испании, Румынии и Нидерландах.

Однако солнечная энергия может стать спасением для фермеров, испытывающих финансовые трудности из-за экстремальных погодных условий и растущих затрат.

Аренда земли под солнечные панели приносит фермерам стабильный доход при минимальных трудозатратах. По сути, делать ничего особо не надо, при том, что за размещение солнечных ферм неплохо платят. В интервью Financial Times один итальянский фермер назвал солнечные панели "даром небес".

В Италии около 25% сельскохозяйственных угодий не используется из-за сильной жары, засухи и растущих цен. В условиях, когда выращивание продуктов питания становится нерентабельным, фермеры ищут новые источники стабильного дохода.

Напомним, в западной прессе много говорят о том, что европейские компании проигрывают конкуренцию российским производителям минеральных удобрений. Причём речь уже идёт о том, что в Европе вообще могут свернуть производство удобрений. Ну или существенно их сократить.

Хотя не исключено, что таким образом европейские компании, чья продукция существенно дороже российской, просто пытаются добиться преференций от властей государств Евросоюза.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа италия
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