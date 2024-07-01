Китай усиливает контроль над одним из важнейших ресурсов в мире

Китай значительно усилил контроль над обращением редкоземельных элементов

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Государственный совет КНР недавно опубликовал на своём официальном сайте новые правила обращения с редкоземельными элементами, которые вступят в силу 1 октября. Согласно этим правилам, редкоземельные элементы принадлежат государству, ни одна организация или частное лицо не имеет права присваивать или уничтожать их.

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Компании, имеющие право на добычу и обработку редкоземельных элементов, будут определены соответствующими департаментами Госсовета КНР, информация о них будет доступна общественности. Также планируется создание специальной информационной системы для усиления контроля над процессами добычи, обработки и экспорта этих ресурсов, сообщает агентство "Прайм".

В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения на ряд технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов. Эти элементы представляют собой группу из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, таких как компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, включая производство ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

В прошлом году КНР экспортировала 114 343 тонны редкоземельных элементов и изделий из них на сумму 4,4 миллиарда долларов, что в ценовом выражении на 23% меньше, чем в 2022 году.

В декабре 2023 года Китай экспортировал 8687 тонн редкоземельных элементов и изделий из них, что на 5,1% меньше по сравнению с декабрем 2022 года. В стоимостном выражении экспорт в декабре 2023 года принес Китаю 302,6 миллиона долларов, что на 23,1% меньше, чем годом ранее.

По данным таможни, за год экспорт только редкоземельных элементов составил 52 307 тонн, что на 7,3% больше, чем в 2022 году, при этом доход от экспорта составил 763,1 миллиона долларов, что на 28,3% меньше в годовом выражении.

В декабре КНР экспортировала 3439 тонн редкоземельных элементов на сумму 46,7 миллиона долларов, что на 20,2% и 25,7% соответственно меньше по сравнению с декабрем 2022 года.

Китай за последние десятилетия значительно инвестировал в добычу и переработку редкоземельных элементов и стал мировым лидером в этой области. В декабре прошлого года власти страны также ввели экспортные ограничения на ряд технологий, связанных с добычей и обработкой этих элементов.

Экспорт технологий, связанных с добычей, разделением редкоземельных металлов и производством сплавов, охватывает широкий спектр процессов. Он включает не только методы добычи и разделения этих элементов, но и технологии переработки руды, содержащей редкоземельные металлы.

Такие меры позволяют Китаю поддерживать высокий уровень автономии и контроля в сфере добычи и переработки важных ресурсов, которые являются ключевыми для высокотехнологичных отраслей.

Западные страны выражают обеспокоенность по поводу доминирующего положения Китая на рынке редкоземельных металлов. С их точки зрения, введение подобных ограничений рассматривается как попытка Пекина использовать своё лидерство для оказания давления на другие страны и защиты собственной промышленности.