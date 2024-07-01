Myśl Polska: Россия развивается быстрее Запада

В Польше считают, что Россия развивается быстрее Запада

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономические показатели России выросли на фоне санкций, страна развивается быстрее, чем Запад, сообщает издание Myśl Polska.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

"Последние экономические показатели России удивительно высоки. Страна развивается темпами, которым могут позавидовать её богатые западные конкуренты", — говорится в материале.

Несмотря на санкции, наложенные странами, которые составляют 70% мирового ВВП, и отказ от импорта из России, российская экономика развивается быстрее, чем экономики западных стран.

В первом квартале 2024 года российский ВВП вырос на 5,4%, тогда как Германия и США показали отрицательные результаты и незначительный рост соответственно, говорится в материале польского издания (перевод "ИноСМИ").

В связи с этим Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в текущем году, что превышает прогнозируемые показатели для западных экономик, включая США.

Кроме того, впечатляют и другие экономические показатели России. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных тенденциях во внешней торговле страны.

За период с 2012 по 2022 год среднее сальдо внешней торговли составляло 4,4% ВВП, а в 2022 году достигло 11% ВВП. В 2023 году профицит экспорта составил 2,5% ВВП, что является благоприятным результатом, заключили в издании.

Ранее Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году — до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%. Согласно прогнозу, по итогам текущего года рост ВВП РФ в реальном выражении составит 2,9%, что на 1,6 процентного пункта выше прогноза ВБ, опубликованного в январе.

Также Всемирный банк повысил собственную оценку роста российской экономики на 2025 год, ожидая увеличения ВВП на 1,4%, что на 0,5 процентного пункта выше предыдущей оценки.

А официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что не следует доверять статистике Всемирного банка насчёт роста российской экономики.

Правда, спустя несколько дней после этого его заявления Еврокомиссия опубликовала свой собственный прогноз, согласно которому рост рост российской экономики в 2024 году составит 2,9%. Но эти данные Стано уже не комментировал. Но это, в общем-то, особо и не удивляет.