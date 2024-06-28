Bloomberg: Россия готовит ещё один "теневой флот"

На Западе заподозрили, что Россия создаёт очередной "теневой флот"

Появились данные, что Россия собирается создать ещё один "теневой флот". Сообщает об этом американское агентство Bloomberg, которое ссылается на базу данных по морским судам Equasis.

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Якобы этот "теневой флот" будет заниматься перевозками сжиженного природного газа.

Bloomberg утверждает, что одним из свидетельств нового "теневого флота" стал переход восьми судов в собственность малоизвестной компании в Дубае.

Кроме того, в базе данных Международной морской организации нет информации о страховщиках как минимум трёх кораблей.

Как подчеркивает Bloomberg, эти действия напоминают появление нефтяного "теневого флота". На Западе много говорят о том, что якобы именно с помощью такого флота Россия успешно обходит санкции и так называемый потолок цен на нефть.

Напомним, "потолок цен" был введён западными странами в 2022 году. Он ограничивает стоимость российской нефти, перевозимой морским путём, 60 долларами за баррель.

Разумеется, наша страна правомерность таких ограничений не признавала и признавать не собирается. Указом президента России отечественным компаниям запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают "потолок цен".

Что касается нового "теневого флота", то, как сообщает Bloomberg, "санкции похожи на игру "Бей крота" — как только сеть по обходу ограничений запущена, Запад отслеживает её". После этого сеть заменяется чем-то другим и "кошки-мышки" начинаются заново, констатирует агентство.

Стоит отметить, что Запад в последнее время сосредоточил санкции против российских проектов по сжиженному природному газу. Который, надо заметить, является конкурентам американским проектам.

США ввели санкции как против уже действующих производств, так и против тех, которые ещё даже не начали реализовываться. А Евросоюз недавно запретил поставки российского СПГ через свои терминалы в третьи страны.

Но при этом ЕС не стал отказываться от импорта СПГ из России. Здесь стоит напомнить, что многие страны сообщества как раз значительно нарастили закупки сжиженного природного газа в России.

В числе этих стран, например, Испания и Франция. Властям которых даже приходится периодически выступать с разъяснениями, что рост поставок СПГ из России не означает увеличения зависимости от них.