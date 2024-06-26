FT: мир может столкнуться с конфликтами за еду и воду

В мире могут начаться масштабные конфликты за еду и воду

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В будущем мир может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряжённость и изменение климата провоцируют конфликты из-за сокращающихся поставок, говорится в материале британского издания Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Торговые барьеры, установленные странами для увеличения внутренних запасов продуктов питания, усиливают продовольственную инфляцию.

Геополитическая неопределённость также способствует введению нетарифных барьеров, что сказывается на поставках.

Ещё одним фактором, ускоряющим инфляцию, являются наценки, устанавливаемые крупнейшими торговцами сельхозтоваров после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, когда часть поставок зерна и удобрений была заблокирована. До этого пандемийные ограничения также способствовали росту цен.

Богатые страны стремятся накапливать излишки стратегических товаров, что усиливает спрос и, следовательно, повышает цены. Такие государства, как Индия и Китай, создают буферные запасы, что усугубляется изменениями климата, приводящими к снижению урожаев, говорится в материале.

В результате потребители по всему миру сталкиваются с кризисом стоимости жизни. В будущем ожидается борьба за основные ресурсы — пищу и питьевую воду.

"Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести ещё более масштабные войны из-за еды и воды", — заявил Санни Вергезе, исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri.

Головная компания Olam Food Ingredients является одним из крупнейших мировых поставщиков какао, кофе, орехов и специй. По мнению Вергезе, мировые лидеры в производстве продуктов питания, такие как Coca-Cola и Associated British Foods, должны уделять особое внимание проблеме изменения климата.

Он также считает, что правительства стран должны ввести углеродный налог, так как в настоящее время загрязнение окружающей среды остается безнаказанным.

На днях власти Турции объявили о том, что будет каждый год на случай непредвиденных ситуаций запасать пшеницу в объеме 1,5 млн тонн, ячмень — 250 тысяч тонн, кукурузу — 150 тысяч тонн и риса — 50 тысяч тонн. На создание запасов продовольствия планируется потратить 5 млрд лир (порядка 13,5 млрд рублей по нынешнему курсу).

При этом стоит заметить, что объём ежегодно отправляемого на свалки продовольствия только в США оценивается в 78 миллионов тонн. И это речь только об одном государстве. Во многих других масштабы этой проблемы хоть и меньше, но тоже значительны.