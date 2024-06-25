The Daily Reckoning: Россия готовит грандиозный ответ на санкции Запада

В США рассказали о подготовке Россией грандиозного ответа на санкции

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты и их союзники ввели против России санкции, в результате которых были заморожены порядка 300 млрд долларов, принадлежащих российскому Центральному банку.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Теперь Запад планирует конфисковать эти активы. Недавно США представили план их изъятия на саммите Группы семи (G7). По мнению эксперта по экономике Джеймса Рикардса, Москва обязательно ответит на эти действия. И последствия будут крайне серьёзными, сообщает издание The Daily Reckoning.

"Санкции США против России провалились (как я и предсказывал ещё в 2022 году) до такой степени, что российская экономика сейчас превосходит американскую по всем важным показателям. Однако Соединённые Штаты не усвоили урок и переходят к более опасным методам", — отметил Рикардс.

Он подчеркнул, что изъятие российской собственности является чрезвычайно рискованным шагом со стороны США и их союзников. Россия имеет все возможности для ответа. Сначала она начнёт конфисковывать активы западных компаний, которые всё ещё присутствуют на российском рынке. Затем перейдет к более радикальным действиям.

Большая часть замороженных российских активов находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear, который имеет офисы в различных странах мира, включая те, с которыми у России сложились хорошие отношения.

Джеймс Рикардс считает, что Москва воспользуется своими связями и подаст в суд на действия Euroclear в этих странах. Получив необходимые документы, Россия сможет заморозить и конфисковать активы бельгийской компании в глобальном масштабе.

"Euroclear держит на хранении активы на сумму около 40 триллионов долларов", — отметил американский эксперт.

По его мнению, что последствия российского ответа будут грандиозными. Мировая финансовая система, где доминирует американский доллар, столкнется с глобальным хаосом.

Отметим, что пока нет никакой информации, которая подтверждала бы предположения Джеймса Рикардса. Однако в Евросоюзе заявляли, что часть доходов от замороженных российских активов будет зарезервирована на случай судебных разбирательств. Причем речь идёт о миллиардах евро.

Так что может быть, масштабы и не будут столь грандиозными, как-то прогнозирует Рикардс. Но иски в суды европейские власти рассматривают как вполне реальные и представляющие собой значительную проблему. К которой они пытаются подготовиться.