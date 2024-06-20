Financial Times: Россия — непревзойдённый экспортёр АЭС

В Британии признали лидерство России в строительстве АЭС

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия остается непревзойдённым экспортёром атомных электростанций. В этом году начнутся испытания очередного проекта — в Бангладеш, сообщает британское издание Financial Times.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Несмотря на санкции, наложенные на её экономику, Россия остаётся лидером в экспорте атомных электростанций. В данный момент она участвует более чем в трети строительства новых реакторов по всему миру, включая такие страны, как Китай, Индия, Иран и Египет", — говорится в материале.

Атомная электростанция "Руппур" в Бангладеш преследует две цели. Правительство Бангладеш рассчитывает, что этот проект поможет решить проблему дефицита электроэнергии и частых отключений, которые сдерживают экономический рост страны.

Для Москвы этот проект представляет собой возможность расширить своё влияние в Бангладеш и укрепить долгосрочные отношения с этой страной, отмечается в публикации.

Модель "строительство-эксплуатация", используемая "Росатомом", предусматривает полное сотрудничество на всех этапах проекта, включая обмен персоналом. Эта модель позволяет России заключать выгодные контракты и укреплять свои позиции в странах, не обладающих ядерным потенциалом — например, в Турции и Боливии.

Другие крупные игроки на ядерном рынке, такие как США и Китай, также имеют потенциал для строительства атомных электростанций, но их возможности ограничены.

На днях глава МГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что введение санкций против "Росатома" было бы непрактичным и поставило бы ядерную промышленность многих стран в тупик.

"Многие компании на Западе зависят от российских поставок — обогащённого урана или топлива… По общему мнению, введение санкций против "Росатома" было бы нереальным и непрактичным. Это поставит ядерную промышленность многих стран в тупик", — сказал Гросси.

Снижение зависимости от российского атомного сектора обойдется Европе в миллиарды евро, считает Гросси. И он не видит немедленного отказа от сотрудничества. Глава МАГАТЭ добавил, что более важной проблемой является инфраструктура и стимулы, а также прогнозы роста спроса на уран во всем мире.

"Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, чем уменьшение", — сказал глава МАГАТЭ.