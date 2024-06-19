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Олег Артюков
Госдеп: российский газ более неинтересен миру

Госдеп уверяет, что российский газ более неинтересен миру

2:41
Экономика

В американском госдепартаменте уверены, что российский газ более не востребован в мире. Российские поставки в Вашингтоне назвали "ненадёжными".

Госдеп уверяет, что российский газ более неинтересен миру
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Так во внешнеполитическом ведомстве США накануне отреагировали на информацию о том, что Российская Федерация обошла Штаты по объёму газовых поставок в европейские страны в мае. Даже несмотря на декларативные заявления европейских чиновников об отказе от голубого топлива из России.

В ответ в Вашингтоне заявили, что Европа не может теперь рассчитывать на надежные поставки из России.

В мае продажи сжиженного газа из России достигли 15 процентов в общей корзине европейского импорта, тогда как доля СПГ из Соединённых Штатов составила 14 процентов.

Британское издание Financial Times объясняет ситуацию наличием "разовых факторов", в том числе остановкой одного из крупных объектов по производству СПГ в США. Далее ситуация "исправится", поясняет издание, подчеркивая, что в летний период Россия свои объёмы СПГ будет направлять в сторону Азии по Севморпути.

Впрочем, стоит напомнить, что уже длительное время наблюдается большой спрос на поставки сжиженного природного газа из России в отдельных странах Евросоюза. В том числе в Испании и во Франции.

Отметим, в Вашингтоне не скрывают, что хотели бы сорвать реализацию СПГ-проектов в России. Осенью 2023 года в американский санкционный список были включены ООО "Арктик СПГ 2", а также ООО "Арктическая перевалка", которое управляет терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке.

На прошлой неделе под санкции США попали структуры "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", Обский газохимический комплекс, "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира".

Ну а Евросоюз летом 2022 года ввёл санкции на поставки оборудования для СПГ-заводов в Россию.

При этом проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3" пока что не имели конкретных планов. По мнению экспертов, их реализация если и состоится, то в следующем десятилетии. И дело не только и не столько в американских санкциях.

При этом эксперты полагают, что речь идёт о том, что Вашингтон таким образом пытается забрать большую часть рынка под свои СПГ-проекты.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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