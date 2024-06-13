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Олег Артюков
ЕС обратился к Азербайджану по поводу транзита газа через Украину

ЕС предложил Азербайджану план поставок газа через Украину

2:22
Экономика

Европейские официальные лица предложили Азербайджану план по доставке природного газа в Европу, используя газопровод, проходящий через Украину, говорится в материале, опубликованном в европейской версии издания Politico.

ЕС предложил Азербайджану план поставок газа через Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Европейский союз вместе с транзитными странами обратился к Азербайджану для обсуждения этого вопроса. В настоящее время мы изучаем различные способы, которыми мы можем способствовать этому процессу", — сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев не уточнил конкретные сроки, но подчеркнул серьёзное отношение Баку к запросу ЕС, так как он затрагивает вопросы энергетической безопасности Европы.

"Мы осознаем определенные риски для надёжности поставок газа из-за возможных проблем с инфраструктурой европейской газовой системы, особенно в случае прекращения транзита через Украину", — цитирует издание слова европейского дипломата.

Представитель Европейской комиссии Тим Макфи в комментарии для Politico отметил, что ЕК активно работает с государствами Евросоюза над поиском альтернативных путей и источников поставок газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Евросоюза и правительства европейских стран ведут переговоры с Украиной о возможном продлении договорённости о транзите российского газа через Украину на 2025 год.

Стоит заметить, что ранее в Брюсселе заявили, что не будут вести переговоры с Россией о том, чтобы продлить поставки природного газа транзитом через Украину. Но если речь идёт о поставках из Азербайджана, то обойти российскую территорию не получится.

Ранее, напомним, в Европарламенте и структурах ЕС говорили о санкциях против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Причём речь шла и об энергетическом секторе. Но сейчас об этих намерениях уже не вспоминают.

Также есть вопрос, где будут найдены дополнительные объёмы газа для поставок транзитом через Украину. Ведь перед этим их нужно добыть. Так что пока неясно, как это будет организовано, если соглашение всё же будет достигнуто. Впрочем, точно также пока неясно, будет ли оно вообще достигнуто.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азербайджан
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