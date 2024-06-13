Что будет с долларов и рублём: между покупкой, продажей, паникой и ожиданием

Власти США ввели новые "смертельные валютные санкции" против России. ЦБ готовился к ним с 2022 года, но рынок "штормит", а граждане озадачены на тему того, что им делать — "продавать, паниковать, покупать валюту или "сидеть ровно".
Вашингтон открыто признаёт — он намерен устроить в РФ новый кризис, сделав продолжение СВО "невыгодным и невозможным", а также спровоцировать раскол элит и протесты.
"Идея новых американских санкций — ограничить возможности для закупок Россией военных технологий и компонентов, в том числе в самих США через третьи страны, что сейчас активно делается, используя дыры в санкциях", — пишут эксперты Telegram-канала WinWin.
"На самом деле эти санкции копируют предыдущие санкции. Почему они вводят и вводят всё новые санкции, а мы каждый раз задаемся вопросом — а что, до сих пор было можно, чего ж вы раньше не ввели? Просто новые санкции направлены на способы обхода предыдущих санкций", — напоминают авторы.
Они добавляют, что сейчас у обычных россиян главные вопросы — "продавать или покупать, паниковать или ждать". При этом у обменников наблюдается "некая паника", а в экономических кругах — непонимание, к чему в итоге это всё приведёт (будет хорошо, но когда, и что будет до этого?).
Однако на практике новый "смерть-пакет" санкций оторвёт Россию от колониальных присосок Запада (Москва давно говорила о дедолларизации) — к нему готовились ещё в феврале 2022 года.
Как сообщили в Банке России:
Эксперт Никита Кричевский пояснил, что после остановки торгов на Мосбирже в крупнейших банках России никаких резких скачков или трёхзначных цифр нет.
"Сограждане могут повестись на краткосрочные спекуляции, которые продлятся несколько дней. Запрета на покупку валюты нет и не будет, но не стоит бежать и покупать её втридорога, - сообщил аналитик. - Сохранять спокойствие сегодня — самое лучшее решение".
Его коллега Сергей Васильев добавил, что во всем мире валюты торгуются вне биржи. В том же Нью-Йорке NYSE и Nasdaq не проводят валютные торги. В Лондоне и Франкфурте — то же самое. Крупнейшие мировые биржевые центры торгуют акциями, облигациями, индексами, фьючерсами, но не валютами.
"Это у нас генетически — если страшно, бежим покупать валюту. Причем не важно, по 100, по 120, по 150. Не спешите, не надо. Возможно, что потом всё изменится очень серьёзно", — советует инвестбанкир Евгений Коган.
"У кого-то есть наличные доллары. Народ нервничает, а что же будет с нами? Друзья, ничего с вами не будет, с вами будет все в порядке. Не спешите, не бегите. Если вам предлагают продать 200, то можно и продать. Но не торопитесь бежать в обменники и покупать доллары", — пояснил он.
Для россиян в таких санкциями есть минусы и плюсы.
"Не стоит ожидать коллапса валютного рынка РФ (готовность к этому сценарию была с 2022, протоколы реагирования внедрены). Не стоит ожидать коллапса рубля (нерезиденты отсечены, резиденты адаптировались под новую реальность больше двух лет)" — пишет блогер Spydell Finance.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.