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Олег Володин
Что будет с долларов и рублём: между покупкой, продажей, паникой и ожиданием

Spydel: коллапса валютного рынка не будет, но паника уже идёт

4:31
Экономика

Власти США ввели новые "смертельные валютные санкции" против России. ЦБ готовился к ним с 2022 года, но рынок "штормит", а граждане озадачены на тему того, что им делать — "продавать, паниковать, покупать валюту или "сидеть ровно". 

Spydel: коллапса валютного рынка не будет, но паника уже идёт
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вашингтон открыто признаёт — он намерен устроить в РФ новый кризис, сделав продолжение СВО "невыгодным и невозможным", а также спровоцировать раскол элит и протесты.

"Идея новых американских санкций — ограничить возможности для закупок Россией военных технологий и компонентов, в том числе в самих США через третьи страны, что сейчас активно делается, используя дыры в санкциях", — пишут эксперты Telegram-канала WinWin.

"На самом деле эти санкции копируют предыдущие санкции. Почему они вводят и вводят всё новые санкции, а мы каждый раз задаемся вопросом — а что, до сих пор было можно, чего ж вы раньше не ввели? Просто новые санкции направлены на способы обхода предыдущих санкций", — напоминают авторы.

Они добавляют, что сейчас у обычных россиян главные вопросы — "продавать или покупать, паниковать или ждать". При этом у обменников наблюдается "некая паника", а в экономических кругах — непонимание, к чему в итоге это всё приведёт (будет хорошо, но когда, и что будет до этого?).

Однако на практике новый "смерть-пакет" санкций оторвёт Россию от колониальных присосок Запада (Москва давно говорила о дедолларизации) — к нему готовились ещё в феврале 2022 года.

Как сообщили в Банке России:

  • сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
  • отчётность оттуда будет использоваться для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю.
  • россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки.
  • валютные средства на счетах и вкладах останутся в целости и сохранности, режим их выдачи должен оставаться прежним.

Эксперт Никита Кричевский пояснил, что после остановки торгов на Мосбирже в крупнейших банках России никаких резких скачков или трёхзначных цифр нет.

"Сограждане могут повестись на краткосрочные спекуляции, которые продлятся несколько дней. Запрета на покупку валюты нет и не будет, но не стоит бежать и покупать её втридорога, - сообщил аналитик. - Сохранять спокойствие сегодня — самое лучшее решение".

Его коллега Сергей Васильев добавил, что во всем мире валюты торгуются вне биржи. В том же Нью-Йорке NYSE и Nasdaq не проводят валютные торги. В Лондоне и Франкфурте — то же самое. Крупнейшие мировые биржевые центры торгуют акциями, облигациями, индексами, фьючерсами, но не валютами.

"Это у нас генетически — если страшно, бежим покупать валюту. Причем не важно, по 100, по 120, по 150. Не спешите, не надо. Возможно, что потом всё изменится очень серьёзно", — советует инвестбанкир Евгений Коган.

"У кого-то есть наличные доллары. Народ нервничает, а что же будет с нами? Друзья, ничего с вами не будет, с вами будет все в порядке. Не спешите, не бегите. Если вам предлагают продать 200, то можно и продать. Но не торопитесь бежать в обменники и покупать доллары", — пояснил он.

Для россиян в таких санкциями есть минусы и плюсы.

  1. Минусы — появятся и будут решаться трудности с импортом и экспортом, в Иране тоже было тяжело в первое время после "удушающих санкций".
  2. Также возникает невозможность оплатить учёбу и переезд за границу, но это даст и плюс — возврат релокантов и работающих удалённо россиян.
  3. Иностранные компании не смогут вывести из РФ прибыль и покинуть Россию, что является ударом по оттоку капитала и приведёт к росту инвестиций внутри России.

"Не стоит ожидать коллапса валютного рынка РФ (готовность к этому сценарию была с 2022, протоколы реагирования внедрены). Не стоит ожидать коллапса рубля (нерезиденты отсечены, резиденты адаптировались под новую реальность больше двух лет)" — пишет блогер Spydell Finance.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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