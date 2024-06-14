Денис Кельпов: "Аналитика — ключ к успешному бизнесу"

9:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный эксперт в сфере бизнес-аналитики рассказал, как меняются банки в эпоху искусственного интеллекта.

Фото: Фото из личного архива Дениса Кельпова

Финансовый сектор экономики продолжает стремительно развиваться благодаря появлению новейших технологий, что, с одной стороны, повышает эффективность предприятий, а с другой, несет определенные риски для стабильности рынка. Так, международная консалтинговая технологическая компания Accenture сравнила ситуацию в банковском секторе экономики с изменчивостью погоды: тенденции, прогнозирование которых уже отлажено многолетней аналитической практикой, сочетаются с новыми веяниями, определяющими облик всего финансового сектора. Основные из них — пересмотр цифровой повестки, тренд на осознанность, увеличение значения цифровых валют. В современном мире внедрение инноваций становится необходимостью для успешного бизнеса, а аналитика позволяет найти оптимальные способы их реализации, говорит Денис Кельпов, бизнес-аналитик, обеспечивший реализацию функционала инновационных проектов для крупных российских и зарубежных банков. Как новейшие технологии влияют на финансовый сектор, из чего складывается успех в банкинге и какие тенденции он вывел на собственном опыте, обсудили с Денисом Кельповым.

— Денис, как специалист, за свою восьмилетнюю практику внедривший множество успешных технологических решений, скажите, насколько инновации способны улучшить позиции компании на рынке?

— В целом, активное внедрение инноваций позволяет компании не только автоматизировать бизнес-процессы и повысить операционную эффективность, но и улучшить качество продуктов и услуг. Анализ больших данных позволяет получить информацию о поведении клиентов, рыночных трендах и конкурентной среде, на основании чего возможно принимать наиболее обоснованные стратегические решения. Кроме того, цифровые технологии способствует положительному опыту взаимодействия с клиентами за счет создания персонализированных продуктов и услуг. И, конечно, инновации способствуют усилению конкурентного преимущества и позиций компании на рынке, обеспечивая ей успешное и стабильное развитие.

— С позиции бизнес-аналитика, расскажите, как планирование и разработка стратегии могут помочь эффективному внедрению инновационных решений на предприятии?

— На самом деле, деятельность специалистов-аналитиков играет ключевую роль в подготовительном процессе, так как позволяет получить комплексную информацию о текущем состоянии бизнеса и как уже существующих, так и наиболее вероятных тенденциях в отрасли. Отдел аналитики проводит исследования, опрашивает заинтересованные стороны и анализирует большой объем данных, чтобы точно определить потребности бизнеса и ожидания от инноваций. Далее, аналитики решают важные вопросы, связанные с выбором оптимальных инновационных решений. Они проводят анализ рынка, конкурентов, технологий и возможностей, чтобы предложить наиболее эффективные инструменты и способы реализации проекта. Кроме того, отдел аналитики играет важную роль в мониторинге и анализе результатов внедрения инновационных решений. Мы следим за изменениями в данных, оцениваем эффективность новых процессов и технологий, и предлагаем корректировки для достижения желаемого результата.

— Одной из таких инноваций, разработанной при Вашем непосредственном участии, стала единая цифровая система для крупного российского банка. Она не имеет аналогов в отечественной практике. Причем, реализовали проект в довольно сжатые сроки — от постановки задачи до презентации системы прошло всего три года. Что подтолкнуло вас к поиску решения?

— Если говорить простыми словами, то в 2019 году банк поглотил несколько менее крупных организаций, у которых до этого Центральный Банк отозвал лицензию. Из-за того, что раньше каждый банк имел собственную систему обслуживания клиентов, возникло несколько проблем. Основная — трудности в работе сотрудников, которым приходилось использовать несколько систем при обслуживании клиентов, что снижало скорость проводимых операций и повышало общую нагрузку. Перед специалистами стояла задача — объединения многочисленных фронтальных и бэк-офисных систем, не сообщающихся между собой, в единую систему. Решением стало создание единого цифрового решения, которое также позволило ускорить процесс обслуживания клиентов и упростить обучение сотрудников.

— В этом проекте вы выступали в качестве приглашенного специалиста и занимались реализацией функционала продажи сберегательных, инвестиционных и инвестиционно-страховых продуктов в офисах Банка. Какие аналитические задачи вы решали?

— Бизнес-задачи, которые я решал, были направлены на обеспечение эффективного принятия стратегических решений компанией. Я анализировал бизнес-требования заинтересованных сторон для полноценного понимания основных целей командой проекта. В мои задачи также входил сбор, обработка и анализ данных. Это включает в себя работу с различными источниками информации, выявление трендов, паттернов и ключевых показателей проекта. На основе данных я разрабатываю отчеты и дашборды, которые помогают руководству и команде проекта принимать информированные решения. Кроме того, я создавал различные модели, которые прогнозировали возможные изменения на рынке или внутри компании, и разрабатывал рекомендации по оптимизации бизнес-процессов и повышению эффективности.

— Принцип объединения и тем самым оптимизации работы банка, насколько мне известно, подтолкнул вас к созданию сервисов с принципом единого API, обеспечивающего взаимодействие нескольких цифровых каналов между собой через один интерфейс. Расскажите об этом подробнее.

— Принцип единого API позволяет значительно улучшить опыт взаимодействия клиента с банком, максимально адаптировав работу сервиса под запросы пользователей, и оптимизировать имеющиеся бизнес-процессы. Если говорить простыми словами, то подобные сервисы позволяют пользователям начать выполнение операции через один канал и завершить ее через другой. Например, клиент может выбрать необходимые ему финансовые продукты на консультации с сотрудником в филиале банка, а окончательное решение принять потом, подписав необходимые документы через мобильное приложение. В результате удалось создать эффективный сервис, значительно снижающий время и усилия, затрачиваемые клиентом и сотрудниками банка.

— Вы не только создаете инновационные решения и успешно внедряете их, но и публикуете научные статьи, посвященные актуальным вопросам цифровизации банковских процессов. Почему вы уделяете так много внимания научной деятельности?

— В настоящее время вопросы, связанные с успешной цифровизацией бизнес-процессов, представляет особый интерес для специалистов по всему миру. Научная деятельность является важным инструментом обмена знаниями и идеями с отечественными и зарубежными коллегами, а также позволяет получить доступ к актуальным исследованиям в отрасли, что помогает быть в курсе современных вызовов. Обсуждения вопросов, волнующих отрасль, помогают углубить понимание наиболее сложных проблем и вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Кроме того, активная исследовательская деятельность открывает новые горизонты для развития отрасли, способствует появлению более эффективных практик работы и конкурентоспособных решений для бизнеса.

— Денис, каким вы видите будущее аналитики в банковской сфере?

— По моему мнению, в ближайшие годы аналитика в банковской сфере станет ключевым инструментом для принятия стратегических решений, оптимизации процессов и улучшения сервисов. С каждым годом компании по всему миру убеждаются в том, что сильная аналитика — ключ к успешному бизнесу. Каждая транзакция, каждое действие клиента, каждая новая тенденция на рынке — все эти данные содержат ценную информацию, которую можно использовать для прогнозирования трендов и выявления рисков, определения потребностей клиентов и создания персонализированных продуктов. Отлаженная аналитическая практика уже сейчас позволяет банкам становиться более гибкими, конкурентоспособными и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. С развитием технологий и появлением новых инструментов аналитики, банки смогут улучшить свою операционную эффективность, снизить риски, повысить безопасность и качество обслуживания.