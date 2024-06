Власти Швеции отказались от российского газа. Поставки выросли на 50 процентов

Поставки российского газа в Швецию за год увеличились на 50 процентов. И это несмотря на то, что власти этого государства ранее объявили об отказе от импорта природного газа из Российской Федерации.

