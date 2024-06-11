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Олег Артюков
Власти Швеции отказались от российского газа. Поставки выросли на 50 процентов

Швеция объявила об отказе от газа из РФ и резко увеличила импорт российского газа

Экономика

Поставки российского газа в Швецию за год увеличились на 50 процентов. И это несмотря на то, что власти этого государства ранее объявили об отказе от импорта природного газа из Российской Федерации.

Швеция объявила об отказе от газа из РФ и резко увеличила импорт российского газа
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Согласно данным статистического управления Швеции по импорту природного газа из России, в период с апреля 2023 по апрель 2024 года шведский импорт увеличился более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — сообщило шведское издание Aftonbladet.

Объём импорта составил порядка 88 тысяч тонн. Стоимость, согласно данным статистического управления, достигла почти 411 миллионов шведских крон (39 миллионов долларов).

В марте в правительстве Швеции заявили, что отказ импорта газа из России является "завершённым вопросом". Власти этой страны также выступают за полный отказ от поставок энергоносителей из России.

Стоит отметить, что в 2023 году использование природного газа в Евросоюзе снизилось почти на семь процентов — до 472 млрд куб. м (фактически на уровне 1996 года).

В "Газпроме" называет этот факт примером искусственного разрушения спроса на газ. При этом Европа продолжает оставаться сильно зависимой от внешних поставок газа, в том числе из России.

Отметим, ранее в Евросоюзе заявляли о том, что не намерены вести переговоры о продлении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Однако агентство Bloomberg сообщает, что ЕС и Украина ведут переговоры о сохранении транзита.

Один из обсуждаемых вариантов — закупка газа в Азербайджане и доставка его в Европу по российскому газопроводу через территорию Украины. Это позволит Европе избежать "неловкости" от покупки российского газа в то время, когда она старается ограничить доходы Москвы, сообщает агентство.

России этот план может принести пользу, если транзит будет организован в формате обмена, который позволит Москве направлять свой газ в другие регионы, отмечает Bloomberg.

Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в комментарии для BFM. ru отметил, что к такому варианту поставок много вопросов.

"Допустим, от Азербайджана будет выступать государственная компания SOCAR. Каким образом она будет поставлять газ? Она не может увеличить объём добычи на 15 млрд кубов, чтобы физически из Азербайджана прокачивать через Украину в Европу. Поэтому речь может идти о том, чтобы тот же самый SOCAR стал просто посредником", — отметил эксперт.

А покупать газ для поставок по такому маршруту кроме как у "Газпрома" не у кого.

"Но тогда возникает вопрос, зачем всё это придумано, если Россия, "Газпром" будут получать точно такие же деньги, как и раньше, если физически это тот же самый российский газ, который поставляется в Европу? Просто они добавляют туда посредника", — сказал Юшков. Добавив, что непонятно, зачем вообще нужна такая схема поставок.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы швеция азербайджан
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