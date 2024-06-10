Avon и Oriflame активно ищут покупателей на свой бизнес в России

3:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

За почти два года с начала СВО Россию покинули около 500 компаний. И этот процесс не заканчивается. Свои активы распродают Volkswagen, Danone, PepsiCo, Michelin и многие другие корпорации из недружественных стран.

Фото: commons.wikimedia.org by MarceDiaz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Государству уже видно, что продажа производств иностранными компаниями позволяет прибыли и налогам оставаться в России. После их ухода наш рынок только выигрывает: рабочие места сохраняются, полки магазинов не пустеют, ушедшие бренды заменяют российские, а деньги остаются в бюджете страны.

Помимо очевидных преимуществ "национализации" в розничном сегменте, для компаний прямых продаж активами в России являются не только производственные комплексы, но и сети из агентов влияния. Это тысячи, а иногда и миллионы людей, которые работают в MLM-структурах компаний из недружественных стран.

Amway

Американская компания прямых продаж Amway официально ушла с российского рынка еще в прошлом году. Но ее консультанты продолжают работать нелегально. Покупая продукцию в Казахстане, представители бренда продолжают поставлять Amway в страну. Руководство компании утверждает, что борется с этим явлением и что российский рынок для них закрыт.

С 31 мая 2023 года правительство подписало постановление о маркировке БАДов. Более 50% продаж Amway — это БАДы. Казахское подразделение компании не собирается регистрировать добавки по российскому стандарту. Это означает, что продолжать свою деятельность консультантам будет еще сложнее, так как продажа продукции без маркировки грозит уже огромными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Oriflame

Шведская компания Oriflame в марте 2022 года заявила о приостановке инвестиций в российское подразделение.

Уже в этом году стало известно, что Oriflame подписал обязывающее соглашение с ООО "Арнест Менеджмент" (ГК Арнест), по которому Арнест приобретет 100% акций Cetes Cosmetics Россия и становится полноправным владельцем завода шведской компании на территории России. После финализации сделки бенефициар АО "Арнест" Алексей Сагал активно начал приглашать российские бренды осваивать мощности бывшего производства Oriflame.

"Мы поняли, что позиции международных компаний переменчивы — в один момент они могут снять все объемы, а головная боль останется у нас. Наша стратегия поменялась: приоритет для нас — внутренний рынок", — заявил Сагал в своем комментарии для РБК.

Сейчас Oriflame активно ищет покупателя на сам бренд, чтобы полностью покинуть российский рынок.

Avon

Avon — компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая уже почти два года пытается найти покупателя на свой завод в Наро-Фоминске. В этом году Avon окончательно перевезла производство своей продукции для Восточной Европы в Польшу. В 2024 году ожидается, что компания сможет найти покупателя завод в Наро-Фоминске, а также продаст местное подразделение и бренд новому российскому владельцу.

Тенденция показывает, что уход этих и других MLM-компаний поможет развиваться отечественному сегменту, который будет вкладывать деньги в развитие российской экономики.