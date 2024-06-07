Американский телеканал СNBC не обошёл внимание происходящее на Петербургском международном экономическом форуме. На фоне изменившейся геополитической ситуации ПМЭФ дал России возможность сформировать новые торговые связи с незападными странами, говорится в материале телеканала.
Западные страны недовольны тем, что Россия смогла адаптировать свою экономику к новым условиям, несмотря на санкции и торговые ограничения, затронувшие ключевые отрасли, такие как нефтегазовая. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономики всех развитых стран.
В последнем докладе о перспективах мировой экономики МВФ отметил, что в 2024 году рост российской экономики может достигнуть 3,2%, что выше прогнозируемых темпов роста экономик США (2,7%), Великобритании (0,5%), Германии (0,2%) и Франции (0,7%).
В Москве утверждают, что благодаря западным санкциям в отношении ключевых отраслей экономика стала более самодостаточной, а личное потребление и внутренние инвестиции остались на прежнем уровне, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Кроме того, экспорт нефти и сырья в такие страны, как Индия и Китай, а также предполагаемое уклонение от санкций и растущие цены на нефть позволили России сохранить высокие экспортные доходы.
Аналитики будут внимательно следить за всеми заявлениями, касающимися организации БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с января этого года также Эфиопия, Иран и Египет. В настоящий момент Турция рассматривает возможность вступления в этот блок. Вопросы экономического партнерства между странами БРИКС занимают важное место в повестке Петербургского международного экономического форума 2024 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал интерес Анкары к присоединению к объединению. Во вторник он заявил, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего саммита БРИКС.
Конечно, американский телеканал попытался принизить значение форума в Санкт-Петербурге. В частности, отметив, что на него не приехали представители западных стран.
И эксперт — научный сотрудник Института изучения внешней политики Макс Хесс — всячески подчёркивал, что без участия США и их союзников форум якобы не имеет того значения, которое мог бы иметь.
Но отрицать тот факт, что ПМЭФ является важным событием, CNBC всё же не особо старался. Как-то без былого задора к этому делу подошли.
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