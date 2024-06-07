CNBC о ПМЭФ-2024: у России всё в порядке

В США оценили ПМЭФ-2024 — у России всё в порядке

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский телеканал СNBC не обошёл внимание происходящее на Петербургском международном экономическом форуме. На фоне изменившейся геополитической ситуации ПМЭФ дал России возможность сформировать новые торговые связи с незападными странами, говорится в материале телеканала.

Фото: Сайт Петербургского международного экономического форума by Вячеслав Викторов

Западные страны недовольны тем, что Россия смогла адаптировать свою экономику к новым условиям, несмотря на санкции и торговые ограничения, затронувшие ключевые отрасли, такие как нефтегазовая. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономики всех развитых стран.

В последнем докладе о перспективах мировой экономики МВФ отметил, что в 2024 году рост российской экономики может достигнуть 3,2%, что выше прогнозируемых темпов роста экономик США (2,7%), Великобритании (0,5%), Германии (0,2%) и Франции (0,7%).

В Москве утверждают, что благодаря западным санкциям в отношении ключевых отраслей экономика стала более самодостаточной, а личное потребление и внутренние инвестиции остались на прежнем уровне, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Кроме того, экспорт нефти и сырья в такие страны, как Индия и Китай, а также предполагаемое уклонение от санкций и растущие цены на нефть позволили России сохранить высокие экспортные доходы.

Аналитики будут внимательно следить за всеми заявлениями, касающимися организации БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с января этого года также Эфиопия, Иран и Египет. В настоящий момент Турция рассматривает возможность вступления в этот блок. Вопросы экономического партнерства между странами БРИКС занимают важное место в повестке Петербургского международного экономического форума 2024 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал интерес Анкары к присоединению к объединению. Во вторник он заявил, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего саммита БРИКС.

Конечно, американский телеканал попытался принизить значение форума в Санкт-Петербурге. В частности, отметив, что на него не приехали представители западных стран.

И эксперт — научный сотрудник Института изучения внешней политики Макс Хесс — всячески подчёркивал, что без участия США и их союзников форум якобы не имеет того значения, которое мог бы иметь.

Но отрицать тот факт, что ПМЭФ является важным событием, CNBC всё же не особо старался. Как-то без былого задора к этому делу подошли.