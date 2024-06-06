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Олег Артюков
National Interest: санкции против России ставят на колени экономику США

Санкции против России провоцируют проблемы в экономике США

3:15
Экономика

В течение длительного времени Соединённые Штаты прилагали усилия, чтобы ослабить экономическое господство Британской империи. После этого, на протяжении нескольких десятков лет, они активно противостояли Советскому Союзу, который был их основным соперником на международной арене, говорится в материале издания The National Interest.

Санкции против России провоцируют проблемы в экономике США
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

В результате этих действий доллар США закрепился в качестве ведущей резервной валюты мира. Это дало Вашингтону возможность расходовать средства без значительных ограничений, говорится в материале. Кроме того, США активно использовали экономические санкции в качестве инструмента внешней политики против стран, которые они считали недружественными.

И Вашингтон решил, что может применять санкции даже против крупных государств, таких как Россия.

В 2014 году США ввели экономические санкции против России, которые со временем стали более строгими, речь идёт о тысячах разнообразных ограничений. Вопреки ожиданиям, российская экономика смогла не только выстоять после первоначального шока от санкций, но и начала демонстрировать рост.

Тем временем, США столкнулись с экономическими трудностями. Расходы достигли беспрецедентных уровней, что привело к увеличению государственного долга до 35 триллионов долларов и росту инфляции. Из-за этого цены на товары стали непомерно высокими даже для среднего класса.

Адмирал ВМС США Майк Маллен когда-то выразил мнение, что государственный долг является главной угрозой национальной безопасности США. И его слова оказались пророческими. Россия и Китай начали активные действия, направленные на создание мощного экономического блока в рамках БРИКС, который мог бы составить конкуренцию Соединённым Штатам. Эти страны стремятся сократить свою зависимость от доллара, что ставит американское правительство в сложное положение.

Усиление БРИКС может представлять угрозу гегемонии доллара США, что, в свою очередь, может серьёзно повлиять на экономическую стабильность и международное положение Соединённых Штатов.

Доллар теряет свои позиции как доминирующая валюта на мировом рынке, а это угрожает американской финансовой системе. Россия и Китай стремятся ослабить экономическое влияние США, что может привести к потере Соединёнными Штатами возможностей по неограниченной печати денег. А это сделает жизнь в стране значительно сложнее и превратит США в государство, переживающее упадок.

Стоит заметить, что это уже далеко не первый материал с подобными прогнозами. Любопытно, что авторы все как один сходятся во мнении, что благополучие Соединённых Штатов немыслимо без сохранения доминирования доллара в мировой финансовой системе. Развитие альтернатив фактически преподносится как проблема.

Хотя почему другие страны должны платить за материальное благополучие американских граждан, этого авторы подобных материалов не объясняют. А хотелось бы услышать хотя бы какие-нибудь версии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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