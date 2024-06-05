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Олег Артюков
Вице-премьер Казахстана заявил, что санкции против России выгодны

В Казахстане заявили о выгоде от соблюдения антироссийских санкций

Экономика

В Казахстане выступают против антироссийских ограничительных мер, но соблюдают их, заявил вице-премьер Серик Жумангарин. Он добавил, что это выгодно с экономической точки зрения.

В Казахстане заявили о выгоде от соблюдения антироссийских санкций
Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", — цитирует Жумангарина сайт Zakon. kz.

По словам вице-премьера, Казахстан не выдержит санкционного давления, поэтому продолжает сотрудничать с Соединёнными Штатами и Евросоюзом.

"У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом", — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что возглавляет такую работу на своём посту и что в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, занимающаяся вопросами санкционной политики.

В числе прочих плюсов политики соблюдения санкций Жумангарин назвал то, что у Астаны всегда есть шанс получить предупреждение, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.

"В рамках проводимой санкционной политики нам удаётся удержать свои позиции. Прежде всего, позиции наших бизнесменов, чтобы на них не накладывали санкции", — добавил вице-премьер.

Он также отметил, что из-за западных санкций против России Казахстан потерял многие логистические и торговые связи.

Ранее в Казахстане на высоком уровне заявляли, что страна будет соблюдать ограничительные меры Запада в отношении России.

Об этом, в частности, осенью прошлого года говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима.

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Так что ничего нового в заявлении Серика Жумангарина нет. Разве что его слова о выгоде от соблюдения санкций.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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