В Казахстане выступают против антироссийских ограничительных мер, но соблюдают их, заявил вице-премьер Серик Жумангарин. Он добавил, что это выгодно с экономической точки зрения.
"Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", — цитирует Жумангарина сайт Zakon. kz.
По словам вице-премьера, Казахстан не выдержит санкционного давления, поэтому продолжает сотрудничать с Соединёнными Штатами и Евросоюзом.
"У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом", — сказал он.
Вице-премьер напомнил, что возглавляет такую работу на своём посту и что в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, занимающаяся вопросами санкционной политики.
В числе прочих плюсов политики соблюдения санкций Жумангарин назвал то, что у Астаны всегда есть шанс получить предупреждение, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.
"В рамках проводимой санкционной политики нам удаётся удержать свои позиции. Прежде всего, позиции наших бизнесменов, чтобы на них не накладывали санкции", — добавил вице-премьер.
Он также отметил, что из-за западных санкций против России Казахстан потерял многие логистические и торговые связи.
Ранее в Казахстане на высоком уровне заявляли, что страна будет соблюдать ограничительные меры Запада в отношении России.
Об этом, в частности, осенью прошлого года говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима.
"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Так что ничего нового в заявлении Серика Жумангарина нет. Разве что его слова о выгоде от соблюдения санкций.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.