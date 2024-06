Вице-премьер Казахстана заявил, что санкции против России выгодны

В Казахстане выступают против антироссийских ограничительных мер, но соблюдают их, заявил вице-премьер Серик Жумангарин. Он добавил, что это выгодно с экономической точки зрения.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic