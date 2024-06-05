Вице-премьер Казахстана заявил, что санкции против России выгодны

В Казахстане заявили о выгоде от соблюдения антироссийских санкций

В Казахстане выступают против антироссийских ограничительных мер, но соблюдают их, заявил вице-премьер Серик Жумангарин. Он добавил, что это выгодно с экономической точки зрения.

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"Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", — цитирует Жумангарина сайт Zakon. kz.

По словам вице-премьера, Казахстан не выдержит санкционного давления, поэтому продолжает сотрудничать с Соединёнными Штатами и Евросоюзом.

"У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом", — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что возглавляет такую работу на своём посту и что в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, занимающаяся вопросами санкционной политики.

В числе прочих плюсов политики соблюдения санкций Жумангарин назвал то, что у Астаны всегда есть шанс получить предупреждение, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.

"В рамках проводимой санкционной политики нам удаётся удержать свои позиции. Прежде всего, позиции наших бизнесменов, чтобы на них не накладывали санкции", — добавил вице-премьер.

Он также отметил, что из-за западных санкций против России Казахстан потерял многие логистические и торговые связи.

Ранее в Казахстане на высоком уровне заявляли, что страна будет соблюдать ограничительные меры Запада в отношении России.

Об этом, в частности, осенью прошлого года говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима.

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Так что ничего нового в заявлении Серика Жумангарина нет. Разве что его слова о выгоде от соблюдения санкций.