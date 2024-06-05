В России задались вопросами о работе Нового банка развития БРИКС

У России есть вопросы к работе Нового банка развития БРИКС

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Помощник президента Юрий Ушаков во вторник заявил, что у России есть вопросы к работе Нового банка развития БРИКС.

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Он рассказал, что шестого июня президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры с руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. По его словам, будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка, его участие в финансировании проектов, в том числе на территории Российской Федерации.

"У нас есть, скажу дипломатично, вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие, и эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом Нового банка развития с точки зрения того, что в следующем году, в июле месяце президентство в этом банке переходит к представителям России", — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Путин очень конструктивно взаимодействовал с Русеф, когда та была президентом Бразилии, и впоследствии, когда она уже руководила Новым банком развития БРИКС, сообщает агентство "Интерфакс".

Новый банк развития был создан странами БРИКС в 2014 году. Капитал банка — сто миллиардов долларов. Штаб-квартира находится в Шанхае.

Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Однако в прошлом году Дилма Русеф сообщила, что банк не рассматривает новые проекты в России, поскольку действует в соответствии с международными ограничениями. По её словам, "любые предположения об обратном — необоснованны".

Летом прошлого года во время встречи с Русеф президент России подчеркнул, что банк может сыграть "определённую заметную роль" в развитии направлений совместной деятельности стран БРИКС.

"Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим", — добавил президент.

В свою очередь, Дилма Русеф согласилась с тем, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчёты в национальных валютах.

Она также отметила, что Россия является важным партнёром банка. По её словам, Новый банк развития должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира.

Стоит добавить, стратегия развития финансовой организации предусматривает, что с 2022 по 2026 год порядка 30 процентов средств должно быть привлечено на внутренних рынках.