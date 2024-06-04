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Олег Артюков
RS: единая валюта БРИКС подорвёт доминирование доллара

Единая валюта БРИКС подорвёт доминирование доллара

2:20
Экономика

Если валюта стран БРИКС будет введена в обращение, то она может стать причиной ослабления доллара и падения доминирования США в мире, говорится в материале издания Responsible Statecraft (RS).

Единая валюта БРИКС подорвёт доминирование доллара
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отмечается, что Российская Федерация, которая в настоящее время председательствует в БРИКС, поддерживает изменения в финансовой сфере, которые способствуют повышению роли стран-участниц в международной валютной системе, развитию межбанковского сотрудничества и расчётов в национальных валютах.

В рамках объединения обсуждается вопрос о потенциальной валюте БРИКС для замены доллара в качестве основной валюты для международных финансовых операций.

Способствует этому торговые ограничения США против Китая и санкции коллективного Запада в отношении России.

Во время недавнего визита президента России в Китай важное место в переговорах занимали финансовые вопросы. Москва и Пекин увеличивают свой товарооборот и отказываются при расчётах от доллара в пользу юаня.

Это способствует ускорению другими странами диверсификации своих резервов, увеличению запасов золота и переходу на использование местных валют для международных операций, говорится в материале Responsible Statecraft (перевод "ИноТВ").

Подчёркивается, что единая валюта БРИКС позволила бы странам объединения утвердить свою экономическую независимость, конкурируя с существующей международной финансовой системой, в которой доминирует доллар, а также ослабить положение американской валюты.

Стоит заметить, что вопрос о создании такой валюты пока остаётся открытым. Ранее министр финансов ЮАР Энох Годонгвана заявил, что "никто не выносил на обсуждение вопрос валюты БРИКС, даже на неформальных встречах".

По его словам, запуск такой валюты предполагает создание центрального банка БРИКС, а это означает потерю независимости в денежно-кредитной политике. "Не думаю, что какая-либо страна к этому готова", — сказал южноафриканский министр.

По его словам, БРИКС рассматривает другие способы снизить зависимость от доллара, в том числе торговлю напрямую в своих национальных валютах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
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